Özge Ulusoy'dan dikkat çeken açıklamalar! Estetik iddialarını yalanlayan Özge favori ismini açıkladı

Ekranların ve podyumun en başarılı isimlerinden Özge Ulusoy, önceki gün İstanbul'daki bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Sık sık estetik operasyon yaptırdığı iddia edilen güzel manken "Sadece burnumda estetiğim var. Botoks ve dudak dolgusu da yaptırıyorum. Onun haricinde estetiğim yok" açıklaması yaptı. Türkiye'de estetik operasyonun en çok Seda Sayan'a yakıştığını söyleyen Özge Ulusoy, "Günde 50 evlenme teklifi aldığım doğru ama bunların hiç birini ciddiye almıyorum. Hepsi tatlı bir tatlı bir şaka" diye konuştu.
- Saklambaç
- 02.09.2021 Gazete