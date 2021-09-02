Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Özge Ulusoy'dan dikkat çeken açıklamalar! Estetik iddialarını yalanlayan Özge favori ismini açıkladı

    Özge Ulusoy, önceki gün katıldığı davette samimi açıklamalar yaptı. Yalnızca botoks yaptırdığını söyleyen güzel manken, estetik operasyonlarda favorisini açıkladı: Seda Sayan

    Favorisi Seda Sayan!
    Ekranların ve podyumun en başarılı isimlerinden Özge Ulusoy, önceki gün İstanbul'daki bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Sık sık estetik operasyon yaptırdığı iddia edilen güzel manken "Sadece burnumda estetiğim var. Botoks ve dudak dolgusu da yaptırıyorum. Onun haricinde estetiğim yok" açıklaması yaptı. Türkiye'de estetik operasyonun en çok Seda Sayan'a yakıştığını söyleyen Özge Ulusoy, "Günde 50 evlenme teklifi aldığım doğru ama bunların hiç birini ciddiye almıyorum. Hepsi tatlı bir tatlı bir şaka" diye konuştu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yeni yasa yolda! Gıdada fahiş fiyata Bakanlık freni
    Haberler Saklambaç Özge Ulusoy'dan dikkat çeken açıklamalar! Estetik iddialarını yalanlayan Özge favori ismini açıkladı
        SON DAKİKA