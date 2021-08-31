Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın düğünü iptal edildi! İşte nedeni...

Düğünleri merakla beklenen Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, çiftinden üzen haber geldi. Geçtiğimiz sene Aralık ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan ve aylardır nikah masasına oturmak için hazırlık yapan çift, düğüne günler kala gelen haberle yıkıldı. Hacı Sabancı-Nazlı Kayı çifti, pandemi yasakları biter bitmez düğün planlarında değişiklik yaparak 3 Eylül Cuma günü evlenme kararı almıştı. Çırağan Sarayı'ndaki törenle dünyaevine girmeyi planlayan ikiliden Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili, önceki gün yaşamını yitirdi. Nazlı Kayı'nın Bursa'da yaşayan üvey babasının ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi. Aldığı acı haberle yıkılan Kayı, apar topar Bursa'ya gitti. İki tarafın aile büyükleri ortak açıklama yaparak "3 Eylül 2021 tarihinde çocuklarımız Nazlı ve Hacı için yapmayı planladığımız düğün törenimizi erteliyoruz" dedi.