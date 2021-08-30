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    Özge Ulusoy, Faruk Çolakoğlu ilişkisi boyut atladı! İsminin baş harfini orada taşıyor

    Özge Ulusoy, Faruk Çolakoğlu’nu başının üstünde taşıyor. Güzel model, giydiği kıyafetlerde sevgilisinin isminin baş harfi “F” ile şıklığını tamamlıyor. Ulusoy'a "Aşkını başının üstünde taşıyor" yorumları yapıldı.

    Aşkı başının üstünde

    Güzel model Özge Ulusoy, 3 yıldır aşk yaşadığı iş adamı Faruk Çolakoğlu, ile görüntü vermemeye özen gösterse de giydiği kıyafetlerle "Aşkımız güzel gidiyor" mesajı veriyor.

    38 yaşındaki Ulusoy'un önceki gün başına taktığı şapkasındaki "F" harfi dikkat çekti.

    FOTO CEVAP VERDİ


    Instagram'dan sorucevap yapan Ulusoy'a bir takipçisi, "Dünkü harfli şapkanız nereden ve F nedir?" diye sordu. Sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşan Özge Ulusoy, "F" harfinin aşkı Faruk Çolakoğlu olduğunu söyledi. Ulusoy'a "Aşkını başının üstünde taşıyor" yorumları yapıldı.

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    Haberler Saklambaç Özge Ulusoy, Faruk Çolakoğlu ilişkisi boyut atladı! İsminin baş harfini orada taşıyor
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