Bige Önal ve Aras Bulut İynemli aşk yeniden dedi! Ünlü çiftten ilk hamle geldi

İKİSİ DE DOĞRULADI

Gözlerden uzak Asos'ta tatil yapan ikiliden İynemli, önceki gün Instagram'dan bir paylaşım yaparak doğumgünü kutlamaları için sevenlerine teşekkür etti. Tuttukları taş evin önünde poz vererek TAKVIM'in iddiasını doğrulayan İynemli'den sonra Önal da bu paylaşımı beğenerek barıştıklarını sevenlerine ilan etti.