Bige Önal ve Aras Bulut İynemli aşk yeniden dedi! Ünlü çiftten ilk hamle geldi

Geçtığimiz ay 6 yıllık beraberliklerini sürpriz bir şekilde sonlandırarak hayranlarını üzen Bige Önal ve Aras Bulut İynemli'den güzel haberler gelmeye devam ediyor. Önceki gün Önal ve İynemli'nin barışıp Asos'ta bir taş evde tatil yaptığı müjdesini TAKVIM duyurmuştu. Yakışıklı oyuncu, yeni yaşına yanında giren Önal'la eski mutlu günlerine geri döndü.
İKİSİ DE DOĞRULADI
Gözlerden uzak Asos'ta tatil yapan ikiliden İynemli, önceki gün Instagram'dan bir paylaşım yaparak doğumgünü kutlamaları için sevenlerine teşekkür etti. Tuttukları taş evin önünde poz vererek TAKVIM'in iddiasını doğrulayan İynemli'den sonra Önal da bu paylaşımı beğenerek barıştıklarını sevenlerine ilan etti.
MUTLULUK POZU
Taş evin önünden paylaşım yapan yakışıklı oyuncunun mutluluğu yüzünden okunuyordu. Sevgilisi Bige Önal da bu pozu beğenerek "Aşka devam" dedi.