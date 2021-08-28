Beyonce göğsünü gere gere poz verdi tepkilerin ardı arkası kesilmedi! Köleliğin yansıması...

Mücevher, 1877'de sömürge altındaki Güney Afrika'daki Beers Kimberly madeninden siyahi işçiler tarafından çıkartıldı. Düşük ücretle çalışan işçiler, elması çıkarma uğruna ölümcül kazalar yaşadı. Hatta zatürre başta olmak üzere çeşitli hastalıklar nedeniyle bin 444 tanesi hayata gözlerini kapadı. 1879'da sarı elmas, üst düzey ABD'li kuyumcu Charles Tiffany'ye satıldı. İşçilerin canlarını hiçe saydığı o elması, 1957'de ABD'li diplomat Edwin S. Whitehouse'un eşi Mary Whitehouse, 1961'de Audrey Hepburn 2019'da ise Lady Gaga taktı. Sosyal medya kullanıcıları, Beyonce'a üzerinde binlerce maden işçisinin kanı olan elması taktığı için tepki gösterdi.