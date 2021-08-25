Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı adım adım evliliğe gidiyor! Baba Pamir Bürsin müstakbel gelini için harekete geçti

AİLELER DEVREYE GİRDİ

Geçtiğimiz hafta tatil için Bodrum'a giden Erçel'e Kerem Bürsin ve ailesi de eşlik etti. Önceki gün sevgilisinin ailesiyle yemekte buluşan Erçel, Bürsin'den sonra babasının da gönlünü kazandı. Baba Pamir Bürsin, oğlunun sevgilisi Hande Erçel'i sosyal medyadan takibe aldı... Daha önce Kerem Bürsin'in annesi Hande Erçel'i takibe almış, Erçel'in babası da Kerem Bürsin'i takibe almıştı. Bu hamleler "Evlilik yakın?" dedirtti! Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşarken de Bürsin Ailesi güzel oyuncuyla çok iyi anlaşıyordu.