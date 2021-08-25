Hakan Sabancı yüzünden araları açılmıştı! Hadise'den eski dostu Aslışah Alkoçlar’a zeytin dalı!

Sevilen şarkıcı sosyetik dostuyla barışmak için harekete geçti. Bir dönem sıkı dost olan Hadise ile Aslışah Alkoçlar'ın arasında Hakan Sabancı girdi!
4 yıl beraber olan Alkoçlar ile Sabancı, 2017'de ilişkilerini bitirdi. Kısa süre sonra da Sabancı ile Hadise'nin aşk yaşadığı gündeme geldi. Duruma çok sinirlenen Aslışah, Hadise'yle dostluğunu bitirdi.
5 yılın sonunda ilk adım Hadise'den geldi. Alkoçlar'ın Instagram paylaşımına kalp emojisiyle yanıt verdi. Herkes ikilinin arasındaki buzların erimesini beklerken, Alkoçlar'dan Hadise'ye bir cevap gelmedi.