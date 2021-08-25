Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hakan Sabancı yüzünden araları açılmıştı! Hadise'den eski dostu Aslışah Alkoçlar’a zeytin dalı!

    Hadise, Hakan Sabancı yüzünden küstüğü eski dostu Aslışah Alkoçlar’a zeytin dalı uzattı. Sosyetik güzelin fotoğrafına yorum yaptı. Alkoçlar’dan ise ses çıkmadı!

    Sana küsüm!

    Sevilen şarkıcı sosyetik dostuyla barışmak için harekete geçti. Bir dönem sıkı dost olan Hadise ile Aslışah Alkoçlar'ın arasında Hakan Sabancı girdi!

    4 yıl beraber olan Alkoçlar ile Sabancı, 2017'de ilişkilerini bitirdi. Kısa süre sonra da Sabancı ile Hadise'nin aşk yaşadığı gündeme geldi. Duruma çok sinirlenen Aslışah, Hadise'yle dostluğunu bitirdi.

    5 yılın sonunda ilk adım Hadise'den geldi. Alkoçlar'ın Instagram paylaşımına kalp emojisiyle yanıt verdi. Herkes ikilinin arasındaki buzların erimesini beklerken, Alkoçlar'dan Hadise'ye bir cevap gelmedi.

        KARA KEDİ HAKAN!
        Bir dönem sıkı dost olan Hadise ile Aslışah Alkoçlar'ın arası, Hakan Sabancı yüzündin bozulmuştu.

        Hadise, Sabancı'dan sonra Kaan Yıldırım ile aşk yaşadı. Ancak mutluluğu yine bulamadı. Şimdilerde ise gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırdı!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Aile yardımı 429 lirayı geçti
        Haberler Saklambaç Hakan Sabancı yüzünden araları açılmıştı! Hadise'den eski dostu Aslışah Alkoçlar’a zeytin dalı!
            SON DAKİKA