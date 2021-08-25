Beyonce ve eşi Jay-z kamera karşısına geçti! Özel elmas kolyesinin değeri dudak uçuklattı

ABD'li şarkıcı Beyonce ile rapçi eşi Jay-z, Tiffany&Co'nun reklam kampanyası için kamera karşısına geçti. Beyonce, markaya ait 30 milyon dolarlık özel elmas kolyesiyle poz verdi. Uzun tül eldivenleri ve siyah elbisesiyle eski tarz Hollywood'u yansıtan Beyonce, 60'ların romantik komedisi Tiffany'de Kahvaltı filmindeki Audrey Herburn'ün ünlü Holly Golightly karakterini taklit etti. Beyonce, 1877'de Güney Afrika'da çıkarılan değerli elması taşıyan dördüncü kişi oldu. Kolyeyi daha önce Lady Gaga da takmıştı.

Kazançlarını gayrimenkule yatıran Beyonce ve Jay-Z çiftinin, 1.5 milyar dolar serveti var. Çift, Forbes'in 'milyonerler' listesinde...