Tülin Şahin 'Kızımı kaçırıp benden fidye isteyecek' demişti! Pedro de Noronha sessizliğini bozdu

Tülin Şahin ile Portekizli iş insanı Pedro de Noronha arasındaki gerilim gün geçtikçe büyüyor. Kasım 2019'da dünyaya gelen kızları Siena Leyla için birbirine giren ikilinin iddiaları dudak uçuklatıyor. Ayrılık sonrası kızını göremediğini iddia eden Pedro de Noronha, mahkemeye başvurarak hak talebi isteyince olanlar oldu.

FİDYE İDDİASI

Noronha'nın psikolojik ve fiziki şiddet uyguladığını iddia ederek mahkemeye giden Tülin Şahin, son olarak kızının Noronha tarafından kaçırılarak kendisinden fidye isteneceğini öne sürmüştü. Tülin Şahin'in skandal iddialarından sonra Pedro de Noronha kızı Siena'ya seslenerek cevap verdi. "Siena için adalet" ismiyle bir Instagram sayfası açan Noronha, kızına "Sevgili Siena, babanın sana veya annene asla zarar vermeyeceğinden emin ol. Sonunda gerçek ortaya çıkacak" diye yazdı.

Pedro De Noronha sözlerini şöyle sürdürdü: "Canım bebeğim Siena, sana açık şekilde anlatmam gereken bazı gerçekler var. Eski bir manken olarak annenin kabullenmekte zorlandığı bazı durumlar var. Hala gazetelerde yer almak için karşısında duramadığı bir arzusu var. Etrafındaki herkes şöhretini muhafaza etmek için yanıp tutuştuğunu biliyor. Maalesef bu yüzden de yalan söylemekten ve seni kullanmaktan çekinmiyor. Her gün yeni, daha çılgın bir hikayeyle karşımıza çıkıyor. Seni çok seviyorum Siena, yalanlar beni senden ayırmaya ve hayatında var olma mücadelemden vazgeçmeye yöneltemez."

Tülin Şahin, kızları Siena Leyla'yı aylardır babası Pedro de Noronha'ya göstermiyor.