Kadına şiddet magazin dünyasına sıçradı! Tülin Şahin soluğu mahkemede aldı hakim emsal bir karar verdi

Ancak Pedro de Noronha, iddiaya göre geçen ay hem Tülin Şahin'e hem de kızına şiddet uyguladı! Şahin'in savcılığa yaptığı şikayet üzerine gözaltına alındı. Serbest kalınca Şahin'in yaşadığı siteye giderek genç kadına dayak attı. İstanbul Aile Mahkemesi mankenin başvurusunu inceleyerek emsal bir karara imza attı.