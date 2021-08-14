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    Kadına şiddet magazin dünyasına sıçradı! Tülin Şahin soluğu mahkemede aldı hakim emsal bir karar verdi

    Ünlü manken Tülin Şahin, mahkemeye gitti. Eski sevgilisi Pedro de Noronha’ın kendisine ve kızına şiddet uyguladığını söyledi. Hakim emsal bir karar verdi: Noronha kızını göremeyecek...

    Dilek Yaman Demir
    Cindy yandı

    Kadına şiddet, magazin dünyasına sıçradı! Sivaslı Cindy lakaplı manken Tülin Şahin, 2019'da Portekizli işadamı Pedro de Noronha ile aşk yaşadı. Aynı yılın kasım ayında kızı Sienna'yı kucağına aldı. Ardından ikili ayrıldı.

    Ancak Pedro de Noronha, iddiaya göre geçen ay hem Tülin Şahin'e hem de kızına şiddet uyguladı! Şahin'in savcılığa yaptığı şikayet üzerine gözaltına alındı. Serbest kalınca Şahin'in yaşadığı siteye giderek genç kadına dayak attı. İstanbul Aile Mahkemesi mankenin başvurusunu inceleyerek emsal bir karara imza attı.

    Yeniden şiddet uygulanma tehlikesi nedeniyle Noronha'nın kızıyla kuracağı ilişki sınırlandı! Karar kapsamında Noronha kızını göremeyecek ve Şahin'e evine yaklaşmayacak. Ayrıca iletişim araçları ile rahatsız edemeyecek.

        Tülin Şahinhamileliğinde Noronha'dan psikolojik şiddet gördüğünü söylemişti.

        Tülin Şahin, 1.5 yaşındaki kızı Sienna'ya şiddet uygulayan eski sevgilisine dava açtı.
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