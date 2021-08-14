Kadına şiddet magazin dünyasına sıçradı! Tülin Şahin soluğu mahkemede aldı hakim emsal bir karar verdi

Kadına şiddet, magazin dünyasına sıçradı! Sivaslı Cindy lakaplı manken Tülin Şahin, 2019'da Portekizli işadamı Pedro de Noronha ile aşk yaşadı. Aynı yılın kasım ayında kızı Sienna'yı kucağına aldı. Ardından ikili ayrıldı.
Ancak Pedro de Noronha, iddiaya göre geçen ay hem Tülin Şahin'e hem de kızına şiddet uyguladı! Şahin'in savcılığa yaptığı şikayet üzerine gözaltına alındı. Serbest kalınca Şahin'in yaşadığı siteye giderek genç kadına dayak attı. İstanbul Aile Mahkemesi mankenin başvurusunu inceleyerek emsal bir karara imza attı.
Yeniden şiddet uygulanma tehlikesi nedeniyle Noronha'nın kızıyla kuracağı ilişki sınırlandı! Karar kapsamında Noronha kızını göremeyecek ve Şahin'e evine yaklaşmayacak. Ayrıca iletişim araçları ile rahatsız edemeyecek.