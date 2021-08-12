Rachel Araz Kiresepi öümden döndü! Saniye farkıyla büyük bir tehlike atlattı

Sosyetik sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi, yeni taşındığı evinde ölümden döndü. İş insanı Sami Kiresepi ile mutlu bir evliliği olan Rachel Araz, önceki gün evinin üst katından aşağı indikten sonra duyduğu gürültüyle neye uğradığını şaşırdı.

'ORTADAN İKİYE YARILACAKTIM'

Üst katta bulunan boy aynası bir anda merdiven boşluğundan aşağı düştü. Bir saniye farkla ölümden dönen Araz ise, o anlarını Instagram'dan paylaşarak korku dolu anlarını anlattı. Merdivenlerdeki paramparça olmuş aynayı fotoğraflayan sosyetik güzel, "Tam bir saniyeyle kurtuldum. Ortadan ikiye yarılacaktım resmen. Boy ayna tek parça yukarıdan üzerime uçtu resmen. Allah korudu, gerçekten verilmiş sadakam varmış diye düşünüyorum. Ben hadi kaçtım ya çocuklar orada olsaydı neler olurdu. Düşündükçe en çok ona üzüldüm. Her şey insanlar için, kötü enerjiyse bunun adı çıktı diyelim" diyerek başından geçen felaketi takipçileriyle paylaştı.