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    Irmak Arıcı kendisine yol vermeyen sürücünün yüzüne tükürdü! ‘Lama’ iması dikkat çekti

    Şarkıcı Irmak Arıcı, kendisine yol vermeyen sürücüyü durdurdu, yüzüne tükürdü... Olay sosyal medyada tt (trend topic) olunca, ‘lama’ iması dikkat çekti

    Lamalar kıskandı

    Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tükürdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay sonrası yüzüne tükürülen sürücü, 23 yaşındaki şarkıcıdan şikayetçi oldu Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü.

    "Corona salgını varken birine tükürmek suç" diyen adamın kolunu sıkan genç şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Bu durum sosyal medyada tepkilere neden oldu. Arıcı için, "Lamaları bile kıskandıracak şekilde tükürdü" yorumu yapıldı.


    PİŞMAN OLDU
    Sosyal medyada trend topic olunca, Irmak Arıcı da pişman oldu.

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