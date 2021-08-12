Irmak Arıcı kendisine yol vermeyen sürücünün yüzüne tükürdü! ‘Lama’ iması dikkat çekti

Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tükürdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay sonrası yüzüne tükürülen sürücü, 23 yaşındaki şarkıcıdan şikayetçi oldu Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü.

"Corona salgını varken birine tükürmek suç" diyen adamın kolunu sıkan genç şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Bu durum sosyal medyada tepkilere neden oldu. Arıcı için, "Lamaları bile kıskandıracak şekilde tükürdü" yorumu yapıldı.



PİŞMAN OLDU

Sosyal medyada trend topic olunca, Irmak Arıcı da pişman oldu.