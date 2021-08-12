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    Harbiye'de Sibel Can rüzgarı! Saçları ve makyajı ile izleyicilerini yine kendine hayran bıraktı

    Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde Sibel Can rüzgarı esti. İşte haberin detayları ve 12 Ağustos tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Başka Sibel!

    Sibel Can, uzun bir aradan sonra kestirdiği modern taranan saçları ve ölçülü makyajı ile izleyicilerini yine kendine hayran bıraktı.

    HAVALI TANITIM
    Cengiz İmren 'Yılan' adını verdiği şarkısının tanıtımını 9 milyon dolarlık özel jette yaptı. Kendisini albüm lansmanında yalnız bırakmayan iş adamı Ersin Oğuz'a da teşekkür eden İmren, "Sevgili dostum single çıktığında 50.000 adet satın aldı, ben de bunun gelirini yangında zarar gören aileler için kullanacağım" dedi.

    SENİ ŞAŞKIN TİTİ
    Şarkıcı Betül Demir, önceki gün kitap okurken köpeği Titi havaya bakakaldı. Bu anları Instagram'dan paylaşan şarkıcı, "Şaşkın oğlum Titi" diyerek güldürdü.

        TACINI DEVRETTİ
        "Miss and Mr Fashion TV" yarışması dün gece İstanbul Oligark'ta yapıldı. Tescilli güzellerden Gamze Balım, jüri üyesi olarak katıldığı gecede tacını devretti.

        DEKOLTE FIRÇASI
        Sunucu Dilay         Korkmaz, önceki gün bu pozla sevgilisi Faruk Sabancı'ya kızdı. Dekolteli pozunu paylaşan Korkmaz, kısa süre sonra paylaşımını sildi.

        GENÇ RAPÇİ KISKANDIRACAK
        Batıgang         üyesi Rapçi SDRK, 'Kıskanma' adlı yepyeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Mbappe ve Naber gibi şarkılarla viral listelerde birinci olan SDRK, slogan şarkılarıyla eğlenceli tarzıyla tanınıyor. 17 yaşındaki Rapçi, "Yakında çok özel sürprizler geliyor" dedi.

            ÇOBAN ATEŞİ
            Türkiye'nin dört bir yanında verdikleri konserler ile de adından söz ettiren Kopa, kariyerlerinin ilk albümü "Çoban Ateşi"ni DokuzSekiz Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı.


            VADİ'DE MÜZIK ŞÖLENI
            Vadistanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğiyle hayata geçirilen Turkcell Vadi Açıkhava, şehrin en iyi etkinliklerini müzikseverlere sunmaya devam ediyor.

            13 Ağustos'ta Melike Şahin ile start alacak eğlencelerde, Pinhani, Duman, Yeni Türkü, Selda Bağcan, Manga Ziynet Sali ve 9 Ekim'de Madrigal'la son bulacak. Kolay erişilebilir olması ve şehir merkezinde konumlanmasının avantajını kullanarak özellikle gençleri kendine çeken Turkcell Vadi Açıkhava sahnesinde yaz çok keyifli geçecek.
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            Haberler Saklambaç Harbiye'de Sibel Can rüzgarı! Saçları ve makyajı ile izleyicilerini yine kendine hayran bıraktı
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