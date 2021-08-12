Harbiye'de Sibel Can rüzgarı! Saçları ve makyajı ile izleyicilerini yine kendine hayran bıraktı

HAVALI TANITIM

Cengiz İmren 'Yılan' adını verdiği şarkısının tanıtımını 9 milyon dolarlık özel jette yaptı. Kendisini albüm lansmanında yalnız bırakmayan iş adamı Ersin Oğuz'a da teşekkür eden İmren, "Sevgili dostum single çıktığında 50.000 adet satın aldı, ben de bunun gelirini yangında zarar gören aileler için kullanacağım" dedi.