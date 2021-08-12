Harbiye'de Sibel Can rüzgarı! Saçları ve makyajı ile izleyicilerini yine kendine hayran bıraktı

Sibel Can, uzun bir aradan sonra kestirdiği modern taranan saçları ve ölçülü makyajı ile izleyicilerini yine kendine hayran bıraktı.
HAVALI TANITIM
Cengiz İmren 'Yılan' adını verdiği şarkısının tanıtımını 9 milyon dolarlık özel jette yaptı. Kendisini albüm lansmanında yalnız bırakmayan iş adamı Ersin Oğuz'a da teşekkür eden İmren, "Sevgili dostum single çıktığında 50.000 adet satın aldı, ben de bunun gelirini yangında zarar gören aileler için kullanacağım" dedi.
SENİ ŞAŞKIN TİTİ
Şarkıcı Betül Demir, önceki gün kitap okurken köpeği Titi havaya bakakaldı. Bu anları Instagram'dan paylaşan şarkıcı, "Şaşkın oğlum Titi" diyerek güldürdü.