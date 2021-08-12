Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Ana'sı Sabina Toziya'ya acı veda! Oktay Kaynarca ve Ece Hakim'den duygu yüklü paylaşım

Geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan usta oyuncu, ölümüyle herkesi üzdü. 75 yaşındaki oyuncunun ölümüyle sarsılan Oktay Kaynarca, Toziye ile bir fotoğrafını paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:

KAYNARCA'DAN MESAJ

"Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk kocaman bir hiçlik boğazım düğüm düğüm... Uğurlar olsun canımın içi nurlar içinde uyu..." Genç oyuncu Ece Hakim de "Canım Sabina ablacığım. Nasıl acıyor kalbim. Bana öğrettiğin her şey için sana teşekkür ederim" diyerek acısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sabina Toziya'nın cenazesi yarın Üsküp Butel cenaze evinde defnedilecek.