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    Şampiyon belli! Kalp Yarası zirveye yerleşti

    Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamlarına damga vuruyor. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %4,55 izlenme oranı ve %16,87 izlenme payı alarak birinci oldu.

    Şampiyon belli!

    atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" altıncı bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %4,55 izlenme oranı ve %16,87 izlenme payı alarak birinci oldu.

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