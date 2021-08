Fahriye Evcen göze geldi!

Genç kalmak, yer çekimine karşı gelmek… Günümüzde böyle bir çaba var. Ve gerçekten de başarılı olanları görüyorum. Kesme yok, biçme yok. Biliyorsunuz ben de son derece meraklıyım bunlara. Yaşımın en iyisi olma çabasındayım. Eskiden kadınların merakı vardı şimdi onlardan çok erkeklerin. Giderek yaygınlaşan estetik cerrahi kataloglarına yavaş yavaş eklenmeye başlayan yeni bir trend var… İris implantı ile göz rengi değiştirme operasyonu. Evet, son derece ilginç bir operasyon bu. "Sen yaptırır mısın?" diye sorarsanız buna cesaret edemem. "Ten rengi açıcı" gibi ürünlerin en çok satıldığı ülke olan Hindistan, "Ne kadar beyaz, o kadar güzel" mantığıyla bu "Göz rengi değiştirme" operasyonlarında da öncü oldu. Göze rengini veren yapının adı iristir.

İris gözde saydam tabaka olan korneanın hemen arkasında bulunan tabakadır ve irisin ortasında bir boşluk olarak göz bebeği bulunmaktadır. Göz rengi değiştirmenin en hızlı ve pratik yolu eskiden kontakt lens kullanmaktı. Şimdi ise bu akım gittikçe yayılıyor.

Türkiye'de bu uygulamaya öncü olan ünlü iki isim varmış. Birincisi kahverengi olan gözlerini ameliyatla mavi yaptıran Buse Narcı diğeri de Fahriye Evcen. Fahriye Evcen ise koyu olan göz rengini iki ton açtırmış. Hatta doktora bu operasyon için giden arkadaşıma örnek olarak kendisini vermişler.

Bu arada çok önemli bir detay benden size. Hiçbir ülkede rutin olarak yapıldığını duymadım. Meksika, Panama gibi kontrolsüz ülkelerde yapıldığını duyuyorum. Bizde de gizli yapıldığını ancak hastaların çok ciddi sıkıntıları olduğunu öğrendim.

Güney Amerika'da bir göz için yaklaşık 10 bin dolar alınıp iki göz 20 bin dolar gibi bir rakama mal oluyormuş. İki gözü farklı renk isteyenler de varmış. Türkiye'de ise 40 bin TL civarındaymış bu uygulama. Kimsenin genlerinden utanmaması, sağlıklı güzelliğin keyfine bakması dileğiyle!

AYRIMCILIĞA 'DUR' DİYELİM

Her yıl mutlaka duyuyorum. Plajlara kapalı vatandaşların girişi yasak diye. Bu ayrımcılığı anlamıyorum. Açık birine bir söylem yapıldı mı nasıl kıyamet kopuyorsa buna da kopmalı. İnsani duygu… Yanında çocuğu olan bir kadına nasıl yapılabilir bu. O çocukta yaratılan duyguyu kim tamir edecek. Anneye yapılan bu tavır, ileride o çocukta nasıl bir öfke, intikam duygusu yaratacak biliniyor mu? Mayo, bikiniyle denize giren birine kimse laf edemeyecekse, haşema giyerek serinlemeye hakkı olan birine de kimse laf edemez. Umarım ayrımcılığın her türünden kurtuluruz bir an önce.

BİRLİK ZAMANI

Türkiye'de her yıl mangal ateşi, sigara izmariti gibi yüzde 90'ı insan kaynaklı yaşanan 2 binin üzerindeki orman yangınının önlenmesi ve bu konuda farkındalık oluşması için çalışmalar yürütüyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nün farkındalık kampanyasına oyuncular Hüseyin Avni Danyal ve Kenan İmirzalıoğlu ile şarkıcı Mustafa Ceceli gibi isimlerden ilk destek geldi. Şimdi bu çalışmaya daha çok ünlü destek vermeli. Halkı bilinçlendirme için çaba harcamalıyız. Yaşadığımız şu son felakette Şahan Gökbakar, Demet Akalın, İbrahim Çelikkol gibi bir çok ünlü isim dikkat çekip sevenleri üzerindeki etkilerini göstermişti. Şimdi birlik zamanı ve herkes gücünü 'Gelecek kuşaklara işlemedikleri bir suçun cezasını çektirmemek için' birleştirmeli.