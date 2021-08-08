Anne olmak için gün sayan Özge Özpirinçci karnı burnunda görüntülendi! 'Cinsiyeti kız olacak' dedi heyecanını paylaştı

HAVALI DEMET

Popçu Demet Akalın, geçtiğimiz gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Vale noktasından yeni aracını teslim alan Akalın, "İki aracımı sattım ve bu yeni arabayı aldım ama araç seçimini Okan yaptı. Konserlere bununla gideriz falan diyerek beni kandırdı. Ben pek sevmedim. Yaz sezonu geçsin değiştireceğim" dedi.