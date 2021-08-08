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    Anne olmak için gün sayan Özge Özpirinçci karnı burnunda görüntülendi! 'Cinsiyeti kız olacak' dedi heyecanını paylaştı

    Anne olmak için gün sayan oyuncu Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk, önceki gün Yeniköy'deydi. İşte haberin detayları ve 8 Ağustos tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Bebek göründü!

    Anne olmak için gün sayan oyuncu Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk, önceki gün Yeniköy'deydi. İkili, köpekleriyle birlikte yürüyüşe çıktı. Göbeği belirginleşmeye başlayan Özge Özpirinçci, "Bebeğimizin cinsiyeti kız olacak. Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz" dedi. (AYDIN HAMZA)

    KAPADOKYA HATIRASI
    Galatasaray'lı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron önceki gün Kapadokya'ya gitti. Kızlarıyla birlikte balona binip bol bol fotoğraf çektiren Taron, "Burası muhteşem. Unutulmaz bir deneyimdi" diyerek keyifli anlarını Instagram'da paylaştı.

    LUCKY HUZURU
    Şarkıcı Tuğba Altıntop, sevimli köpeğiyle moral tatiline çıktı. Saros'a giden Altıntop, gün batımında sevimli Lucky ile bu pozunu paylaşarak, "Huzur veren dostluk" dedi.

        MUTLULUĞA 'EVET'
        Group Sagun Yönetim Kurulu Üyesi Nazlıcan Sagun ve Akkök Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Mehmet Emin Çiftçi, sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi. Mandarin Oriental Bosphorus'ta gerçekleşen törene aile üyeleri ve çiftin yakın dostları davet edildi.

        YARDIMA ŞAŞTI KALDI!
        Oyuncu Leyla Bilginel, yangın bölgesine gönderilen yardım kolilerinden çıkan anlamsız eşyaları görünce şaştı kaldı. Bilginel, sosyal medyadan duruma şu sözlerle isyan etti: "Yardım evde çul çaput ne varsa göndermek değildir arkadaşım."

        BURUK HEYECAN
        Türk müziğinin güçlü sesi Funda Arar, Turkcell Vadi Açıkhava sahnesinde konser verdi. Arar, "Hem heyecanlı hem de buruğuz. Kötü günlerden geçiyoruz, üzgünüz. Bir yandan pandemi bir yandan yangın" dedi.

            ORMANLARA SELAM OLSUN
            Erol Evgin "Yine de Güzeldir Yaşamak" isimli konser şovu ile Harbiye Açıkhava BtcTurk PRO sahnesindeydi. "Ormanlarımız yurdun hem süsü, hem gücüdür" diyen Erol Evgin, elinde Türk bayrağıyla şarkılarını seslendirerek büyük alkış topladı.

            MASKESİZ KARDEŞLER!
            TUĞBA ve Şeyda Coşkun kardeşler müdavimi oldukları Bebek'te objektiflere takıldı. Abla-kardeşin maske kuralını unuttukları görüldü. Bodrum'dan dün döndüğünü ifade eden Tuğba Coşkun, "Orada yangınlar devam ederken, tatil yapamazdık. Hiçbir şey yapmak içimizden gelmedi. Dönüp işlerimizin başına geçtik'' dedi. (AYDIN HAMZA)

            HAVALI DEMET
            Popçu Demet Akalın, geçtiğimiz gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Vale noktasından yeni aracını teslim alan Akalın, "İki aracımı sattım ve bu yeni arabayı aldım ama araç seçimini Okan yaptı. Konserlere bununla gideriz falan diyerek beni kandırdı. Ben pek sevmedim. Yaz sezonu geçsin değiştireceğim" dedi.
                Son dakika haberi geldi! Orman yangını...
                Haberler Saklambaç Anne olmak için gün sayan Özge Özpirinçci karnı burnunda görüntülendi! 'Cinsiyeti kız olacak' dedi heyecanını paylaştı
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