Anne olmak için gün sayan Özge Özpirinçci karnı burnunda görüntülendi! 'Cinsiyeti kız olacak' dedi heyecanını paylaştı

Anne olmak için gün sayan oyuncu Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk, önceki gün Yeniköy'deydi. İkili, köpekleriyle birlikte yürüyüşe çıktı. Göbeği belirginleşmeye başlayan Özge Özpirinçci, "Bebeğimizin cinsiyeti kız olacak. Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz" dedi. (AYDIN HAMZA)
KAPADOKYA HATIRASI
Galatasaray'lı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron önceki gün Kapadokya'ya gitti. Kızlarıyla birlikte balona binip bol bol fotoğraf çektiren Taron, "Burası muhteşem. Unutulmaz bir deneyimdi" diyerek keyifli anlarını Instagram'da paylaştı.
LUCKY HUZURU
Şarkıcı Tuğba Altıntop, sevimli köpeğiyle moral tatiline çıktı. Saros'a giden Altıntop, gün batımında sevimli Lucky ile bu pozunu paylaşarak, "Huzur veren dostluk" dedi.