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    Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tatil için Türkiye’ye gelen Şeyma Subaşı Deniz Akkaya’yı kızdırdı: Hastalıklı ruh hali

    Mısırlı sevgilisiyle tatil için Türkiye’ye gelen Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlarla Deniz Akkaya’yı kızdırdı. Sivri dilli model, sevgilisinin kucağına oturup Bodrum’da teknede gösteriş şovu yapan Şeyma’ya “Hastalıklı ruh hali” diyerek gönderme yaptı.

    Doğan Savaş
    Hastalıklı

    Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkilerine bir şans daha veren Şeyma Subaşı, önceki gün Bodrum'a polemikleriyle geldi. Subaşı, önce uçakta sevgilisinin kucağına oturup çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

    Subaşı, 3.3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'daki paylaşımına "Çok yumuşacık hissediyorum. İbiza'da 3 ay geçirdikten sonra ülkeme geri döndüğüm için heyecanlıyım" notunu ekledi.

    Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar sürerken Subaşı'nın bu paylaşımları tepki çekti. Deniz Akkaya da Subaşı'nın pozuna "Senin için artık üzülmüyorum. Tek üzüldüğüm anne olduğun için senden hayatı öğrenen günahsız kızın" ifadelerini kullandı.

        'GELDİĞİN YERE DÖN"
        Subaşı, daha sonra da teknede bir fotoğrafını paylaşarak tepki çekmeye devam etti.

        Bu poza da duyarsız kalmayan Akkaya, şu sözlerle açtı ağzını yumdu gözünü: "Bodrum'da ne bindiğin tekne, ne kaldığın otelin yatak odası kimsenin umurunda değil. Bir çık git memleketimizden geldiğin yere. Bir de Türk bayrağına kıçını dönmüş poz veriyor. Gerçekten soruyorum ülkede savaştan daha beter bir ortam varken... Ne sebep olursa olsun kitlelere açık bir mecrada sanki nazire yapar gibi böyle şeyler koymak hastalıklı ruh halidir."


        Zeynep Yılmaz'ın evinin önünde


        Zeynep Yılmaz

        MÜZİK AÇIP DANS ETTİ
        Şeyma Subaşı, olaylı tatilinde         çıktığı tekne turunda da çok manidar bir yerde demir attı. Subaşı, Acun Ilıcalı'nın kendisinden önceki eşi olan Zeynep Yılmaz'ın Cennet Koyu'ndaki evinin önünde tekneyle eğlendi. Gün batımında buraya gelip gece karanlığında müziğin sesini açıp dans eden Şeyma Subaşı'nın bu halini görenler "Pes" dedi.

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