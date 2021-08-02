Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tatil için Türkiye’ye gelen Şeyma Subaşı Deniz Akkaya’yı kızdırdı: Hastalıklı ruh hali

Bu poza da duyarsız kalmayan Akkaya, şu sözlerle açtı ağzını yumdu gözünü: "Bodrum'da ne bindiğin tekne, ne kaldığın otelin yatak odası kimsenin umurunda değil. Bir çık git memleketimizden geldiğin yere. Bir de Türk bayrağına kıçını dönmüş poz veriyor. Gerçekten soruyorum ülkede savaştan daha beter bir ortam varken... Ne sebep olursa olsun kitlelere açık bir mecrada sanki nazire yapar gibi böyle şeyler koymak hastalıklı ruh halidir."



Zeynep Yılmaz'ın evinin önünde