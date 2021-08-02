Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tatil için Türkiye’ye gelen Şeyma Subaşı Deniz Akkaya’yı kızdırdı: Hastalıklı ruh hali

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkilerine bir şans daha veren Şeyma Subaşı, önceki gün Bodrum'a polemikleriyle geldi. Subaşı, önce uçakta sevgilisinin kucağına oturup çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.
Subaşı, 3.3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'daki paylaşımına "Çok yumuşacık hissediyorum. İbiza'da 3 ay geçirdikten sonra ülkeme geri döndüğüm için heyecanlıyım" notunu ekledi.
Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar sürerken Subaşı'nın bu paylaşımları tepki çekti. Deniz Akkaya da Subaşı'nın pozuna "Senin için artık üzülmüyorum. Tek üzüldüğüm anne olduğun için senden hayatı öğrenen günahsız kızın" ifadelerini kullandı.