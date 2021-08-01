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    Hilal Altınbilek modelliğe soyundu! Adriana Lima’ya benzerliğiyle “Turkish Lima” dedirtti

    Adriana Lima’ya benzerliğiyle dikkat çeken Hilal Altınbilek, modelliğe soyundu. Güzel oyuncu, “Turkish Lima” dedirtti. Ekranların sevilen oyuncusu Hilal Altınbilek, başarısını taçlandırmaya devam ediyor

    Turkish Lima

    Ekranların sevilen oyuncusu Hilal Altınbilek, başarısını taçlandırmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, şimdi de bir abiye firmasının marka yüzü oldu.

    Adriana Lima'ya benzerliğiyle dikkat çeken ve şimdilerde Lima'nın eski sevgilisi yazar Metin Hara ile birlikte olan Altınbilek, abiye markası Alfa Beta için objektif karşısına geçti.

    Markanın elbiseleriyle göz dolduran Hilal Altınbilek, oyunculuğunun yanı sıra modelliğiyle de iddialı olduğunu gösterdi. Oyuncunun pozlarına "Turkish Lima" yorumları yapıldı.

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