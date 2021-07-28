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    İşte Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Yalıkavak’taki olaylı gecesinin görüntüleri!

    Takvim Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Yalıkavak’taki olaylı gecesinin görüntülerine ulaştı. Ünlü sunucu ve avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na 19 bin 250 TL hesap geldi. “Dolandırıcılık” sitemi de kavganın fitilini ateşledi. Hep birlikte saldıran garsonlara diğer müşteriler de eklendi. Çeşitli yerlerinden yaralanan ünlü ikili, geceyi karakolda geçirdi.

    Doğan Savaş TAKVIM
    Takvim
    Dehşet gecesi

    Takvim Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Yalıkavak'taki olaylı gecesinin görüntülerine ulaştı.

    Ece Erken ile eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yalıkavak'ta gittikleri mekanda bir grupla kavgaya tutuşmuştu. Kavga olduğunu yalanlayan Erken, çark etti ve olayı doğruladı…

    Ece Erken'in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çift, geçtiğimiz ay nikah masasına oturmuştu. Ece Erken ile eşi, Yalıkavak'ta gittikleri mekanda bir grupla tartışma yaşadı.

    19 bin 250 TL hesaptan rahatsız olan Mahmutyazıcıoğlu, ödemeyi yaptıktan sonra işletmeciye "Bu milleti dolandırmak değil mi?" diye sitem edince gerginlik çıktı. Bardakların, tabakların havada uçuştuğu olayı yalanlayan Ece Erken, küçük bir gerginliğin olduğunu iddia etmişti.

        Ancak TAKVİM, olaylı gecenin görüntülerine ulaştı.

        Görüntülerde, yaşanan gerginliğin ardından Ece Erken ve eşinin olduğu masaya tabak ve bardak yağmurunun olduğu görülüyor. Ece Erken de bu görüntülerin ortaya çıkma ihtimaline karşı çark etti: Faturayı ödedik. Fakat ardından yaşanan arbedede arkadaşımın kafasında ve benim sırtımda bardak kırdılar. Bunlar üzerine işletmeden şikâyetçi olduk…

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        Haberler Saklambaç İşte Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Yalıkavak’taki olaylı gecesinin görüntüleri!