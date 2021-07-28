İşte Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Yalıkavak’taki olaylı gecesinin görüntüleri!

Görüntülerde, yaşanan gerginliğin ardından Ece Erken ve eşinin olduğu masaya tabak ve bardak yağmurunun olduğu görülüyor. Ece Erken de bu görüntülerin ortaya çıkma ihtimaline karşı çark etti: Faturayı ödedik. Fakat ardından yaşanan arbedede arkadaşımın kafasında ve benim sırtımda bardak kırdılar. Bunlar üzerine işletmeden şikâyetçi olduk…

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