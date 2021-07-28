İşte Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Yalıkavak’taki olaylı gecesinin görüntüleri!

Takvim Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Yalıkavak'taki olaylı gecesinin görüntülerine ulaştı.
Ece Erken ile eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yalıkavak'ta gittikleri mekanda bir grupla kavgaya tutuşmuştu. Kavga olduğunu yalanlayan Erken, çark etti ve olayı doğruladı…
Ece Erken'in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çift, geçtiğimiz ay nikah masasına oturmuştu. Ece Erken ile eşi, Yalıkavak'ta gittikleri mekanda bir grupla tartışma yaşadı.
19 bin 250 TL hesaptan rahatsız olan Mahmutyazıcıoğlu, ödemeyi yaptıktan sonra işletmeciye "Bu milleti dolandırmak değil mi?" diye sitem edince gerginlik çıktı. Bardakların, tabakların havada uçuştuğu olayı yalanlayan Ece Erken, küçük bir gerginliğin olduğunu iddia etmişti.