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    Serdar Bilgili bu kez kalbini modacı Rabia Yaman’a kaptırdı!

    Çapkın iş adamı Serdar Bilgili, bu kez kalbini modacı Rabia Yaman’a kaptırdı. 58 yaşındaki Bilgili, kendisinden 29 yaş küçük olan Yaman’la çıktığı mavi turda aşka yelken açtı

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    Yaman aşık

    Sosyetik iş insanı Serdar Bilgili, aşk hayatında hız kesmiyor. İşleri nedeniyle ABD-Türkiye arasında mekik dokuyan Bilgili, şimdilerde kalbini modacı Rabia Yaman'a kaptırdı. İkili, önceki gün mavi tura çıkarak Ege koylarında aşka yelken açtı.



    Ünlü iş adamı, Yaman'ı lüks teknesiyle Marmaris'e götürdü. Burada Gripin konserini izleyen ikili, daha sonra tekneye atlayıp koylarda gezintiye çıktı. Modacı Rabia Yaman, yaptığı paylaşımlarda Bilgili'nin teknesinin olduğu anlaşılmasın diye özen gösterdi.



    29 yaşındaki Rabia Yaman, bir dönem yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız'la aşk yaşamış ikili, nişanlandıktan sonra ayrılık kararı almıştı.
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        Haberler Saklambaç Serdar Bilgili bu kez kalbini modacı Rabia Yaman’a kaptırdı!