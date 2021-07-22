Serdar Bilgili bu kez kalbini modacı Rabia Yaman’a kaptırdı!





Ünlü iş adamı, Yaman'ı lüks teknesiyle Marmaris'e götürdü. Burada Gripin konserini izleyen ikili, daha sonra tekneye atlayıp koylarda gezintiye çıktı. Modacı Rabia Yaman, yaptığı paylaşımlarda Bilgili'nin teknesinin olduğu anlaşılmasın diye özen gösterdi.