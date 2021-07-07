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    Başrollerinde Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı Kalp Yarası zirvede

    Başrollerinde Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in rol aldığı Kalp Yarası, reytinglerde Tüm Kategorilerde zirveye yerleşti. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Kalp Yarası zirvede
    ATV'nin yapımları fırtına gibi esiyor. Kalp Yarası da Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Dizi ikinci bölümüyle izleyenleri adeta ekranlara kilitledi. Başrollerinde Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in rol aldığı Kalp Yarası, reytinglerde Tüm Kategorilerde zirveye yerleşti. Dizinin yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %5,50 izlenme oranı ve %19,20 izlenme payı, AB'de %3,85 izlenme oranı ve %14,78 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %4,72 izlenme oranı ve %16,41 izlenme payı alarak birinci oldu.
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    Haberler Saklambaç Başrollerinde Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı Kalp Yarası zirvede