Başrollerinde Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı Kalp Yarası zirvede

ATV'nin yapımları fırtına gibi esiyor. Kalp Yarası da Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Dizi ikinci bölümüyle izleyenleri adeta ekranlara kilitledi. Başrollerinde Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in rol aldığı Kalp Yarası, reytinglerde Tüm Kategorilerde zirveye yerleşti. Dizinin yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %5,50 izlenme oranı ve %19,20 izlenme payı, AB'de %3,85 izlenme oranı ve %14,78 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %4,72 izlenme oranı ve %16,41 izlenme payı alarak birinci oldu.
- Saklambaç
- 07.07.2021 Gazete