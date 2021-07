Sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Ata Çağlayan'ın birlikte yaptığı (W.B.A Worl Business Assambly) Dünya İş konseyinin yetkisiyle düzenlenen Best of Year Awards 2021 ödülleri dağıtıldı. Özel bir kanalda yapımcılığını ve sunuculuğunu Raif Akyüz'ün yaptığı "Sanatçı" programı yılın en iyi kültür-sanat programı ödülünü aldı. Akyüz, "Özel an" dedi.