Lerzan Mutlu ve İrem Derici arasında gerginlik! Sabaha kadar eğlendi, komşusunu uyutmadı





Sabah saatlerine kadar yüksek sesle müzik dinleyen İrem Derici kapıya gelen güvenlik görevlisini de dikkate almayınca Lerzan Mutlu sosyal medyadan isyan etti. "Yeter artık uyuyamıyoruz delireceğim" diyen Lerzan Mutlu'nun paylaşımları olay oldu.



Mutlu peş peşe attığı story'lerinde sitem etti: İremciğim uyuyamıyoruz. Evde müziği bu saatte kapasan mı artık! Bangır bangır! Whatsapp'ını okundu yapmazsın sen. Buradan yazayım dedim...



SABAH SAAT 04:00

Asla ilk değil. Yeter! Güvenlik kapıyı çalıyor, kimseye kapıyı açmıyorsun. Ve biz bu saate kadar uyanık! Villa mı burası? Yeter artık bu kadar da saygısızlık olmaz...



SAAT 05:12 PESS

"Bana yakışır mı polis çağırmak komşuma, yakışmaz! Ama zorluyorsunuz. Bu ne ya delireceğim. Hala susmadı müzik." Müzik hala açık çılrdıracağım. Ben hayatımda böyle saçmalık görmedim.