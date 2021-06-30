Sergen Yalçın, sevgilisi Lisaveta Karibskaya için Ukrayna'ya gitti

İlk kez TAKVİM'in ortaya çıkardığı Sergen Yalçın, Lisaveta Karibskaya aşkında sürpriz gelişmeler yaşandı.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'la sözleşme yeniledikten sonra uçağa atladı. Soluğu Ukrayna'daki sevgilisi Lisaveta'nın yanında aldı. Başarılı teknik adam burada güzel aşkının ailesiyle tanıştı.

Lisaveta Karibskaya ise ilginç bir hamle yaptı. Güzel model, Instagram profilindeki memleket kısmına İstanbul'u yazdı.

Model Lisaveta'nın İstanbul'da yaşamaya karar verdiği ve Sergen'le birlikte yeni bir hayat kurmayı planladığı öğrenildi.