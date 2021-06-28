Hande Subaşı'nın sörf keyfi: Sevgilisi Alican Ulusoy paylaştı

adım adım evliliğe gidentatil için Çeşme'ye gitti. Su sporlarındaki başarısıyla bilinen güzel şarkıcı, burada sörf yaptı.ise teknede keyif yaparken bir yandan aşkını videoya çekti.İş adamı, denize düşen aşkını, "Bir varmış bir yokmuş" diyerek paylaştı.Alican Ulusoy, sevgilisinin sörf şovunu böyle paylaştı.