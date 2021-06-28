Hande Subaşı'nın sörf keyfi: Sevgilisi Alican Ulusoy paylaştı

İlişkileri adım adım evliliğe giden Hande Subaşı ve iş adamı sevgilisi Alican Ulusoy, tatil için Çeşme'ye gitti. Su sporlarındaki başarısıyla bilinen güzel şarkıcı, burada sörf yaptı. Ulusoy ise teknede keyif yaparken bir yandan aşkını videoya çekti.
İş adamı, denize düşen aşkını, "Bir varmış bir yokmuş" diyerek paylaştı.
Alican Ulusoy, sevgilisinin sörf şovunu böyle paylaştı.
İş adamı, denize düşen aşkını, "Bir varmış bir yokmuş" diyerek paylaştı.
Alican Ulusoy, sevgilisinin sörf şovunu böyle paylaştı.