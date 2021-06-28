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    Hande Subaşı'nın sörf keyfi: Sevgilisi Alican Ulusoy paylaştı

    Hande Subaşı ve iş adamı sevgilisi Alican Ulusoy, tatil için Çeşme'ye gitti. Su sporlarındaki başarısıyla bilinen güzel şarkıcı, burada sörf yaptı. Ulusoy ise teknede keyif yaparken bir yandan aşkını videoya çekti.

    Bir varmış bir yokmuş
    İlişkileri adım adım evliliğe giden Hande Subaşı ve iş adamı sevgilisi Alican Ulusoy, tatil için Çeşme'ye gitti. Su sporlarındaki başarısıyla bilinen güzel şarkıcı, burada sörf yaptı. Ulusoy ise teknede keyif yaparken bir yandan aşkını videoya çekti.

    İş adamı, denize düşen aşkını, "Bir varmış bir yokmuş" diyerek paylaştı.



    Alican Ulusoy, sevgilisinin sörf şovunu böyle paylaştı.

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    Haberler Saklambaç Hande Subaşı'nın sörf keyfi: Sevgilisi Alican Ulusoy paylaştı