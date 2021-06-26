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    Eğlencenin ayarını kaçıran bir grup 7 bin 47 tane tabak kırdı: 5 kişi, 84 bin 512 lira tabak parası ödedi

    Eğlencenin ayarını kaçıran bir grup Marmaris D-Maris’teki Manos isimli Yunan tavernasında 7 bin 47 tane tabak kırdı. Kimliği merak uyandıran 5 kişi, 84 bin 512 lira tabak parası ödedi. Eğlence düşkünlerinin yemek için ödedikleri ücret ise 5 bin lira oldu.

    Doğan Savaş TAKVIM
    Kafayı kırdılar

    Sosyetenin bu sene en çok uğradığı mekanlardan olan D-Maris'teki Manos isimli Yunan tavernasında akıl almaz hesaplar ortaya çıkıyor.

    Müşteriler yediklerinden içtiklerinden çok kırdıkları tabaklara para vermeye başladı. Ünlülerin tabak kırma yarışına girdiği mekanda kıyasıya rekabet devam ediyor.

    Geçtiğimiz yıl Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın, 75 bin TL bıraktığı mekanda kırılan her tabaktan 8 TL alındığı ortaya çıkmıştı. Bu sene de aynı mekana giden birçok ünlü isim, kırık tabaklara servek bırakmaya devam ediyor.

        Manos'ta 3 gün önce yaşanan eğlencenin adisyonu dudak uçuklattı. 7047 tabak kıran grubun cebinden tam 84 bin 512 lira para çıktı. Bu ücret sadece tabak ücretiydi.

        Kimlikleri merak edilen müşterilen yemek için 5 bin içecek için 9 bin bira verirken toplam ödedikleri rakam ise tam tamına 98 bin 731 lira oldu.

        Fikret Orman'nın dışında Tuğba Coşkun, Adpa Pekkan, Mine Kalpakçıoğlu ve Burcu Şendir gibi ünlüler de mekanın müdavimlerinden.

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