Eğlencenin ayarını kaçıran bir grup 7 bin 47 tane tabak kırdı: 5 kişi, 84 bin 512 lira tabak parası ödedi

Sosyetenin bu sene en çok uğradığı mekanlardan olan D-Maris'teki Manos isimli Yunan tavernasında akıl almaz hesaplar ortaya çıkıyor.
Müşteriler yediklerinden içtiklerinden çok kırdıkları tabaklara para vermeye başladı. Ünlülerin tabak kırma yarışına girdiği mekanda kıyasıya rekabet devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın, 75 bin TL bıraktığı mekanda kırılan her tabaktan 8 TL alındığı ortaya çıkmıştı. Bu sene de aynı mekana giden birçok ünlü isim, kırık tabaklara servek bırakmaya devam ediyor.