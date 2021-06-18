Alexander McQueen ve Stella McCartney gibi moda tasarımcılarının da başkanlık yaptığı The Royal Ascot'un ilk Türk Moda Kurulu Başkanı olarak tarihe geçen Zeynep Kartal, etkinlikte Türk rüzgarı estirdi.

Zeynep Kartal, "30 yılı geride bıraktığım moda kariyerimin en gururlu ve en özel anlarından birini yaşıyorum. İngiltere'nin 300 yıllık simgesi olan The Royal Ascot'a ilk Türk Moda Kurulu Başkanı olarak tanıklık etmek büyük bir mutluluk... Geçmiş dönemlerde Alexander McQueen ve Stella McCartney gibi isimlerin başkanlık yaptığı bu göreve getirilmenin öncelikli olarak ülkemiz adına da bu alanda güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum" dedi.