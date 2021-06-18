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    At Yarışları'na Türk moda tasarımcısı damga vurdu

    ’nin 300 yıllık imza etkinliği olan At Yarışları’na İngiltere’de yaşayan Türk moda tasarımcısı damga vurdu. medyası, Zeynep Kartal'a geniş yer ayırdı.

    Kraliyette Türk rüzgarı

    Alexander McQueen ve gibi moda tasarımcılarının da başkanlık yaptığı 'un ilk Türk Moda Kurulu Başkanı olarak tarihe geçen , etkinlikte Türk rüzgarı estirdi.

    Zeynep Kartal, "30 yılı geride bıraktığım moda kariyerimin en gururlu ve en özel anlarından birini yaşıyorum. İngiltere'nin 300 yıllık simgesi olan The Royal Ascot'a ilk Türk Moda Kurulu Başkanı olarak tanıklık etmek büyük bir mutluluk... Geçmiş dönemlerde Alexander McQueen ve Stella McCartney gibi isimlerin başkanlık yaptığı bu göreve getirilmenin öncelikli olarak ülkemiz adına da bu alanda güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum" dedi.

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