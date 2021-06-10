Yaz sezonunun iddialı yapımlarından biri olacak, yapımını Süreç Film'in üstlendiği atv'nin yeni dizisi 'Kalp Yarası', zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi uyandıran 'Kalp Yarası'nın başrol oyuncularından Yağmur Tanrısevsin, dizide canlandırdığı Ayşe karakterini "Ayşe, güçlü bir kadın karakter. Hayatta zorluklarla sürekli mücadele etmek zorunda kalan güçlü bir kadın. Çok yönlü, birden fazla işi aynı anda yapabilen, sıcak, samimi, eğlenceli ve bizden biri. İzleyenler çok sevecek Ayşe'yi. Çabuk sahiplenecekler diye düşünüyorum. Ayşe'nin hayatı bir günde değişecek. Alışkın olmadığı bir şehre, kendi hayatının çok zıttı bir hayata ve insanlara adapte olmaya çalışacak. Onu çok seveceksiniz" dedi.