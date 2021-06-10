Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'nin yeni dizisi '', zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor: de rolünü anlattı

    Yaz sezonunun iddialı yapımlarından biri olacak, yapımını 'in üstlendiği 'nin yeni dizisi '', zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi uyandıran 'Kalp Yarası'nın başrol oyuncularından , dizide canlandırdığı karakterini anlattı.

    Onu çok seveceksiniz

    Yaz sezonunun iddialı yapımlarından biri olacak, yapımını 'in üstlendiği 'nin yeni dizisi 'Kalp Yarası', zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

    Yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi uyandıran 'Kalp Yarası'nın başrol oyuncularından Yağmur Tanrısevsin, dizide canlandırdığı Ayşe karakterini "Ayşe, güçlü bir kadın karakter. Hayatta zorluklarla sürekli mücadele etmek zorunda kalan güçlü bir kadın. Çok yönlü, birden fazla işi aynı anda yapabilen, sıcak, samimi, eğlenceli ve bizden biri. İzleyenler çok sevecek Ayşe'yi. Çabuk sahiplenecekler diye düşünüyorum. Ayşe'nin hayatı bir günde değişecek. Alışkın olmadığı bir şehre, kendi hayatının çok zıttı bir hayata ve insanlara adapte olmaya çalışacak. Onu çok seveceksiniz" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Havuzlupark için Bursa Büyükşehir Belediyesi devrede
    Haberler Saklambaç Atv'nin yeni dizisi 'Kalp Yarası', zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor: Yağmur Tanrısevsin de rolünü anlattı