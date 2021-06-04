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    ’e ’dan destek

    Eşyalarını genç kızların eğitimine bağışlayan ’e ’dan destek geldi. Dünyaca ünlü model kıyafetlerini Türk kızları için ’a gönderdi.

    Süper destek
    Dolabındaki yüzlerce ürünün bağış karşılığında satılmasını sağlayarak 500'ün üzerinde genç kızın eğitimine destek olan , Çek model 'yı da harekete geçirdi. Şahin'in paylaşımlarını gören Nemcova, kendisinin de fazla eşyalarıyla genç kızların eğitimine destek olmak istediğini belirtti.



    Dominik'ten 'ye uzanan bir iyilik köprüsü inşa edilirken; Petra Nemcova'nın bağışladığı onlarca üründen büyük çoğunluğu hızla bağışa dönüştü ve 12 genç kızın aylık eğitim bursuna destek oldu.


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