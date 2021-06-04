Dolabındaki yüzlerce ürünün bağış karşılığında satılmasını sağlayarak 500'ün üzerinde genç kızın eğitimine destek olan Tülin Şahin, Çek model Petra Nemcova'yı da harekete geçirdi. Şahin'in paylaşımlarını gören Nemcova, kendisinin de fazla eşyalarıyla genç kızların eğitimine destek olmak istediğini belirtti.
Dominik'ten Türkiye'ye uzanan bir iyilik köprüsü inşa edilirken; Petra Nemcova'nın bağışladığı onlarca üründen büyük çoğunluğu hızla bağışa dönüştü ve 12 genç kızın aylık eğitim bursuna destek oldu.
Dominik'ten Türkiye'ye uzanan bir iyilik köprüsü inşa edilirken; Petra Nemcova'nın bağışladığı onlarca üründen büyük çoğunluğu hızla bağışa dönüştü ve 12 genç kızın aylık eğitim bursuna destek oldu.