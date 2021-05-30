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    'de  skandalı! Gelini 'un aşk yaşadığı polis ölü bulundu

     iş insanı ve 'nin eski başkan yardımcısı ünlü milyarder Lord 'un oğlu ile evli olan 'in adı hayatını kaybeden polisle ilişkisi olduğu iddia edildi.

    Cinayete gelin

    İngiliz iş insanı ve Muhafazakar Parti'nin eski başkan yardımcısı ünlü milyarder Lord Michael Ashcroft'un oğlu Andrew Ashcroft ile evli olan Jasmine Hartin'in adı hayatını kaybeden polisle ilişkisi olduğu iddia edildi. İki gün önceki gece, polis şefi Henry Jemmott'un cansız bedeni, 'nın doğu kıyısındaki Belize'de denizin yüzeyinde bulundu.

    Görgü tanıkları, geç saatlerde tek bir silah sesi duyduklarını belirtirken, evli ve bir çocuk babası Jemmott'un sağ kulağının arkasında kurşun izine rastlandı, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde de durulmasına karşın, polislerin olay yerine geldiklerinde eski bir emlakçı olan Jasmine Hartin'i oldukça üzgün şekilde iskelede dururken ve giysileri ile kollarında kan izleriyle buldu. medyası, Jasmine Hartin'in polisle aşk yaşadığını iddia etti.

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    Haberler Saklambaç İngiltere'de Michael Ashcroft skandalı! Gelini Jasmine Hartin Ashcroft'un aşk yaşadığı polis ölü bulundu