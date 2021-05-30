İngiliz iş insanı ve Muhafazakar Parti'nin eski başkan yardımcısı ünlü milyarder Lord Michael Ashcroft'un oğlu Andrew Ashcroft ile evli olan Jasmine Hartin'in adı hayatını kaybeden polisle ilişkisi olduğu iddia edildi. İki gün önceki gece, polis şefi Henry Jemmott'un cansız bedeni, Orta Amerika'nın doğu kıyısındaki Belize'de denizin yüzeyinde bulundu.

Görgü tanıkları, geç saatlerde tek bir silah sesi duyduklarını belirtirken, evli ve bir çocuk babası Jemmott'un sağ kulağının arkasında kurşun izine rastlandı, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde de durulmasına karşın, polislerin olay yerine geldiklerinde eski bir emlakçı olan Jasmine Hartin'i oldukça üzgün şekilde iskelede dururken ve giysileri ile kollarında kan izleriyle buldu. İngiliz medyası, Jasmine Hartin'in polisle aşk yaşadığını iddia etti.