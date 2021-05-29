Bu sene uçuk fiyatlarına rağmen büyük talep gören Bodrum'da işler şimdiden karıştı. Ev fiyatlarının bile neredeyse 3 katına çıktığı Bodrum'daki kalabalık, çevre kirliliğinin artmasına neden oldu.

Her yıl olduğu gibi bu sene de tatil için soluğu Bodrum'da alan güzel oyuncu Irmak Ünal da önceki gün bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

BODRUM'DA ÇÖP İSYANI



Yerlere atılmış çöpleri ve maskeleri görüntüleyen Irmak Ünal, hem belediyeye temizlik çağrısı yaptı hem de etrafı kirleten umursamaz insanları uyardı.

Ünal, "Canıma tak etti. Her yer pis maske dolu. Yerlere fırlatılmış ayıp. Burası turizm cennetimiz Bodrum gerçekten çok yazık" diyerek bütün tatilcileri daha duyarlı olmaya çağırdı.