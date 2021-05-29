Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'in sevimli oğulları Karan, kitap kurdu çıktı. Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan Karan Özçivit, sevimli halleriyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Son olarak annesi ile reklam filminde yer alan Karan Özçivit'in kitaplara ilgisi şaşırttı. Fahriye Evcen, önceki gün evinde kitaplarını topladı.

Oyuncuya, oğlu Karan da eşlik etti. Yüzlerce kitap arasında oğlunu çeken oyuncu, "Kitap kurdum" diye yazdı. Kitapları eline alıp dikkatle inceleyen Karan, sevimliliğiyle yüzleri gülümsetti.

Evcen, Karan'ın 'Kısa Film Yapımı' kitabını okumasına, "Yönetmenliğe hazırlanıyor. Kitaba gömüldü çok ciddi çalışıyor" diyerek espri yaptı.