Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'le 'in sevimli oğulları , şimdiden okumaya merak sardı

    ’le ’in sevimli oğulları , şimdiden okumaya merak sardı. , evinde kitaplarını toparlarken minik Karan da hepsini yakından inceleyerek “Kitap kurdu” dedirtti.

    Kitap kurdu karan

    Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'in sevimli oğulları Karan, kitap kurdu çıktı. Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan Karan Özçivit, sevimli halleriyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Son olarak annesi ile reklam filminde yer alan Karan Özçivit'in kitaplara ilgisi şaşırttı. Fahriye Evcen, önceki gün evinde kitaplarını topladı.

    Oyuncuya, oğlu Karan da eşlik etti. Yüzlerce kitap arasında oğlunu çeken oyuncu, "Kitap kurdum" diye yazdı. Kitapları eline alıp dikkatle inceleyen , sevimliliğiyle yüzleri gülümsetti.

    , Karan'ın 'Kısa Film Yapımı' kitabını okumasına, "Yönetmenliğe hazırlanıyor. Kitaba gömüldü çok ciddi çalışıyor" diyerek espri yaptı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Meral Akşener'e ofansif eleştiri: Siz Dark izlerken...
    Haberler Saklambaç Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'in sevimli oğulları Karan, şimdiden okumaya merak sardı