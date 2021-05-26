Pandemiyle birlikte tatil alışkanlıkları da değişti. Magazin ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, ya Ege'deki evlerinde ya da milyonlarca liralık yüzen saraylarında tatile start verdi.
Ne evi ne da yatı olan ünlüler ise tatili kiraladıkları lüks villalarla geçirmeye başladı. İzole olmak için yatlarını tercih eden isimler ise günlerini daha keyifli hale getirmek için deniz oyuncaklarına merak sardı.
Şimdilerde lüks yatlarında tatilde olan Selma Çilek ile Sinan Çiftçi'nin en büyük eğlencesi, fliteboard oldu. Aynı zamanda rallici olan Çiftçi, bu deniz oyuncağına tam 100 bin TL ödedi.