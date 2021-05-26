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    , , ... Sosyetiklerin yeni hobisi, deniz oyuncakları oldu

    Sosyetiklerin yeni hobisi, deniz oyuncakları oldu. , 100 bin TL’ye fliteboard alırken; neredeyse her ünlü ismin yatında bulunan pedalboard’ların fiyatı da yoğun talep nedeniyle 40 bin TL’ye çıktı.

    Sosyetik oyuncaklar

    Pandemiyle birlikte tatil alışkanlıkları da değişti. Magazin ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, ya Ege'deki evlerinde ya da milyonlarca liralık yüzen saraylarında tatile start verdi.

    Ne evi ne da yatı olan ünlüler ise tatili kiraladıkları lüks villalarla geçirmeye başladı. İzole olmak için yatlarını tercih eden isimler ise günlerini daha keyifli hale getirmek için deniz oyuncaklarına merak sardı.

    Şimdilerde lüks yatlarında tatilde olan Selma Çilek ile Sinan Çiftçi'nin en büyük eğlencesi, fliteboard oldu. Aynı zamanda rallici olan Çiftçi, bu deniz oyuncağına tam 100 bin TL ödedi.

        Yine her sosyetiğin teknesinde olan pedalboard'lar bu seneki yoğun talep nedeniyle 40 bin TL'den satılmaya başladı. Yine her zenginin yatında bulunan kanolar da yoğun ilgi görünce fiyatları 175 bin TL ile 10 bin TL arasında değişmeye başladı.

        Bu yılın sürprizi ise Seabreacher x Ekstrem Deniz Taşıtı oldu.

        1 buçuk milyon TL'den satılan bu deniz aracını ilk kimin alacağı ise merak konusu...
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        Haberler Saklambaç Sinan Çiftçi, Hande Demir, Hamdi Akın... Sosyetiklerin yeni hobisi, deniz oyuncakları oldu