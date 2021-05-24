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    , önceki gün yaptığı paylaşımla herkesi sevindirdi

    Kanser hastalığını 3. kez yenen Yeşilçam'ın 'Gamzeli güzeli' , önceki gün yaptığı paylaşımla herkesi sevindirdi. Uzun süredir 'da sahibi olduğu otelinde yaşayan 58 yaşındaki Bahar Öztan, birbirinden renkli pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

    Öztan'ın üçüncü baharı

    Kanser hastalığını 3. kez yenen Yeşilçam'ın 'Gamzeli güzeli' Bahar Öztan, önceki gün yaptığı paylaşımla herkesi sevindirdi. Uzun süredir 'da sahibi olduğu otelinde yaşayan 58 yaşındaki Bahar Öztan, birbirinden renkli pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

    Yaşadığı zor günleri atlatan Öztan'ın müthiş değişimi gözlerden kaçmadı. Fotoğrafına, "Biraz Bahar herkese iyi gelir" notu düşen 'ın takipçileri, "Hiç yaşlanmıyorsun", "Yıllar geçtikçe daha çok güzelleşiyorsun" şeklinde iltifatlar yağdırdı.

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    Haberler Saklambaç Bahar Öztan, önceki gün yaptığı paylaşımla herkesi sevindirdi