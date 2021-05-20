Şubat ayında Kaan Demirağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar'ın görkemli bir düğün için yaz aylarını beklememesi ve nikahta eliyle sürekli karnını kapatması, "Hamile" dedikoduları çıkardı.

28 yaşındaki Aslışah, 'hamile' haberlerini şöyle yalanlamıştı: "Yine masa başı haberi, ileride olmasını çok isterim. Ancak şu an için böyle bir durum yok." Aynı Aslışah Alkoçlar, önceki gün ise belirginleşen karnıyla yaklaşık 4 buçuk aylık hamile olduğunu itiraf etti. Akıllara "yalancının mumu yatsıya kadar yanar" atasözü geldi.