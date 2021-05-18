Filli Boya'nın kurucusu Celal Akpınar'ın tek çocuğu olan Gözde Akpınar, son dönemde iş hayatından çok özel hayatıyla konuşulur oldu.
Babasının 2005 yılındaki vefatıyla 340 trilyonluk ciroya sahip devasa bir şirketin varisi olan Gözde Hanım, bir süre önce de Hüseyin Sezgin ile evliliğini noktaladı.
Filli Boya markasını da bünyesinde barındıran Betek Boya ve iştiraklerini, 2019 yılında Japonya merkezli Nippon Paint Holdings'e satan Gözde Akpınar, 'Gain'i isimli bir dijital platform kurdu. Yeni sektör heyecanına 'aşk'taki heyecanı da eklenen genç iş kadını, gönlünü Gain'in genel müdürü Cem Aydın'a kaptırdı.