Daha önce de tıpkı Gözde Akpınar gibi yüklü bir servetin varisi olan Derin Mermerci ile evlenen Cem Aydın'ın 'para peşinde' olduğunu düşünen aile fertleri, yine iddiaya göre "Para giderse sevgilin de gider" diyerek Gözde Akpınar'ı uyardı.