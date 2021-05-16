Son yıllarda hareketlenen karavan pazarı pandemiyle birlikte adeta patlama yaşamış durumda. Kalabalıktan uzak tatil yapmak isteyenler tercihini karavandan yana kullanınca karavan satışları 2020 yılında yüzde 40 artmış. Türkiye'de Avrupa standartlarına yakın olan kamp sayısı 15 civarındaymış. Bunun yanı sıra 60 kadar kamp ruhsatlı işletme olsa da bunların çoğu hem hijyen, hem de düzen yönünden bir Avrupalı'nın tercih edeceği niteliğe sahip… Türkiye'de de çekme karavanların fiyatları 25 bin TL'den başlayıp 150 bin TL'ye kadar uzanıyor. Toplama karavanlarda ise 100 bin ile 150 bin TL aralığında fiyatlar var. Bizde karavana meraklı ünlü isimlerin sayısı da hayli fazla… Bunların başında Volkan Konak geliyor. Uçak korkusu yüzünden merak sardığı karavan şimdi onun vazgeçilmezi. Birçok kez karavanı ile Türkiye turu yapan Volkan Konak, karavanını artık Avrupa'da da kullanmaya başladı. Bennu Yıldırımlar da iyi bir karavancı. Midilli Adası'nın karşısında Asos'a yakın bir köyde, evlerden uzak bir alana karavanını koyan Bennu Yıldırımlar ve ailesi, burayı küçük bir bahçe haline getirdi.
DOĞAYLA İÇ İÇE KAMP HAYATI
Pınar Altuğ da deneyimlemek için kısa bir süre tatil yaptığı kamyonet tarzındaki karavanı çok beğendi. Aynısından yaptırdı ve eşi Yağmur Atacan ile kızıyla ilk karavan tatillerini Bozcaada'da yaptı. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti geçen yıl yeniledikleri karavanlarıyla Avrupa'yı gezdi. Çift, karavanlarına 450 bin TL ödemişlerdi. Bir başka oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun, oğulları Marsel doğduktan sonra sakin ve doğal bir yaşam sürmek istedi. Balıkesir Gömeç'teki Pateriça Plajı'nda kamp yapmaya başladı. Ve aldıkları karavanda hayli keyifli zaman geçiriyorlar… Çağatay Ulusoy, kazancını gayrimenkul yerine hobilerine yatıranlardan. Geçtiğimiz yıllarda 250 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 485 bin lira) değerinde motor yat satın alan Ulusoy, kamp için de 250 bin TL'ye karavan alanlardan.
Son günlerde yeni şarkısı "Sevmek Yüzünden" ile adından sıkça söz ettiren Simge de gerçek bir karavan tutkunu. Onun bu tutkusu ailesinden geliyor. Bir karavan kampı sahibi olan ailesi sayesinde bu tutkusundan vazgeçmeyen Simge, bulduğu her boşlukta soluğu İzmir-Gümüldür'deki kamplarında alıyor. 10 yıllık bir karavanı olan Simge, bu yaz sonu yeni bir karavan almak için yapılan karavan fuarlarını gezdi. Şimdi 650 bin TL'ye beğendiği karavanı almak için gün sayıyor.
DOĞAYLA İÇ İÇE KAMP HAYATI
Pınar Altuğ da deneyimlemek için kısa bir süre tatil yaptığı kamyonet tarzındaki karavanı çok beğendi. Aynısından yaptırdı ve eşi Yağmur Atacan ile kızıyla ilk karavan tatillerini Bozcaada'da yaptı. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti geçen yıl yeniledikleri karavanlarıyla Avrupa'yı gezdi. Çift, karavanlarına 450 bin TL ödemişlerdi. Bir başka oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun, oğulları Marsel doğduktan sonra sakin ve doğal bir yaşam sürmek istedi. Balıkesir Gömeç'teki Pateriça Plajı'nda kamp yapmaya başladı. Ve aldıkları karavanda hayli keyifli zaman geçiriyorlar… Çağatay Ulusoy, kazancını gayrimenkul yerine hobilerine yatıranlardan. Geçtiğimiz yıllarda 250 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 485 bin lira) değerinde motor yat satın alan Ulusoy, kamp için de 250 bin TL'ye karavan alanlardan.
Son günlerde yeni şarkısı "Sevmek Yüzünden" ile adından sıkça söz ettiren Simge de gerçek bir karavan tutkunu. Onun bu tutkusu ailesinden geliyor. Bir karavan kampı sahibi olan ailesi sayesinde bu tutkusundan vazgeçmeyen Simge, bulduğu her boşlukta soluğu İzmir-Gümüldür'deki kamplarında alıyor. 10 yıllık bir karavanı olan Simge, bu yaz sonu yeni bir karavan almak için yapılan karavan fuarlarını gezdi. Şimdi 650 bin TL'ye beğendiği karavanı almak için gün sayıyor.