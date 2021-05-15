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    "Evde baklava yapılmasın" diye konuştu! Kadınlar öfke doldu

    Sosyal medyada sık sık tartışma yaratan bu kez baklavayı gündem yaptı. "Baklavanın büyük ustalarını selamlıyorum. Evde yapılan hiçbir baklava onların eserlerine yaklaşamıyor. Bir istişare kurulu toplansın ve evde baklava yapımı sona ersin" dedi. Ev kadınları, Milor'un bu yorumuna isyan etti: , hiçbir ustanın baklavası anne baklavası kadar lezzetli olamaz. Tadımızı kaçırmayın lütfen.

    Bak lafa!

    Sosyal medyada sık sık tartışma yaratan bu kez baklavayı gündem yaptı. "Baklavanın büyük ustalarını selamlıyorum. Evde yapılan hiçbir baklava onların eserlerine yaklaşamıyor. Bir istişare kurulu toplansın ve evde baklava yapımı sona ersin" dedi.

    Ev kadınları, Milor'un bu yorumuna isyan etti: , hiçbir ustanın baklavası anne baklavası kadar lezzetli olamaz. Tadımızı kaçırmayın lütfen.

    ŞERBETLİ TEPKİ
    VEDAT Bey, siz baklavanın yapımına değil tadına odaklanın.


    ANNEMİN baklavasının tadını hiçbir ustanınkine değişmem.
    BU dönere benzemez. Kimse annelerin eline su dökemez.
    VEDAT bey bence fıstıklıcevizli tartışmasını açın!


    BAKLAVANIN hamuru, Milor'un son durumu!

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