Sosyal medyada sık sık tartışma yaratan Vedat Milor bu kez baklavayı gündem yaptı. "Baklavanın büyük ustalarını selamlıyorum. Evde yapılan hiçbir baklava onların eserlerine yaklaşamıyor. Bir istişare kurulu toplansın ve evde baklava yapımı sona ersin" dedi.

Ev kadınları, Milor'un bu yorumuna isyan etti: Vedat Bey, hiçbir ustanın baklavası anne baklavası kadar lezzetli olamaz. Tadımızı kaçırmayın lütfen.

ŞERBETLİ TEPKİ

VEDAT Bey, siz baklavanın yapımına değil tadına odaklanın.



ANNEMİN baklavasının tadını hiçbir ustanınkine değişmem.

BU dönere benzemez. Kimse annelerin eline su dökemez.

VEDAT bey bence fıstıklıcevizli tartışmasını açın!



BAKLAVANIN hamuru, Milor'un son durumu!