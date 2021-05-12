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    Bir ah hikayesi! Çiğdem Batur ile Şahin Irmak... | Magazin haberleri

    Başrollerini Çiğdem Batur ile Şahin Irmak'ın paylaştığı 'Bizimkisi Bir Ah Hikayesi' filminin çekimleri başladı. İşte haberin detayları ve 12 Mayıs tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Bir ah hikayesi

    Başrollerini Çiğdem Batur ile Şahin Irmak'ın paylaştığı 'Bizimkisi Bir Ah Hikayesi' filminin çekimleri başladı. Geçtiğimiz günlerde Malatya'da çekimlerine start verilen film, romantik komedi tarzıyla seyirciye keyifli anlar yaşatacak.



    ESTETİK İTİRAF!
    ilginç itiraflarıyla sık sık gündem olan Aynur Aydın, önceki gün Etiler'deki bir güzellik merkezine girerken görüntülendi. "Bana kalsa her yerime estetik yaptırırım ama çok korkuyorum. Yoksa estetiğe bayılıyorum" diyen şarkıcı, güldürdü. (Aydın HAMZA)



    CORONA'YA SAVAŞ AÇTIM
    Bestemsu Özdemir, önceki gün Bebek'te bir marketten çıkarken görüntülendi. Tüm dünyada kaos yaratan Coronavirus'la ilgili konuşan Özdemir, "Ben Corono'ya 1 buçuk senedir savaş açtım. Yakalanmayacağım" diyerek evinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)



    ŞEFİN ARABASI
    Oyuncu Fatma Toptaş ve şef aşkı Gürkan Topçu, önceki gün Akatlar'da marketteydi. Toptaş, "Tatile gitmeyi düşünmüyoruz. En güzeli evde takılmak" dedi. Gürkan Topçu, daha sonra 'Şef' plakalı aracın direksiyonuna geçip oradan aşkıyla ayrıldı.



    MAŞALLAH SİZE
    Kaya Çilingiroğlu, önceki gün 21 yaşındaki kızı Zehra ile bu pozu verdi. Baba-kızın Instagram'daki bu fotoğrafına anne Hülya Avşar "Maşallah size" diye yazıp kalpli emojiler koydu.



    KLASİK KUTLAMA
    Aslı Enver, dün yeni yaşını bu kareyle kutladı. Tıpkı geçen seneki doğum gününde olduğu gibi karantinada olan güzel oyuncu, "2020 ile 2021 arasında fark yok" dedi.
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    Haberler Saklambaç Bir ah hikayesi! Çiğdem Batur ile Şahin Irmak... | Magazin haberleri