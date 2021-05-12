Bir ah hikayesi! Çiğdem Batur ile Şahin Irmak... | Magazin haberleri





CORONA'YA SAVAŞ AÇTIM

Bestemsu Özdemir, önceki gün Bebek'te bir marketten çıkarken görüntülendi. Tüm dünyada kaos yaratan Coronavirus'la ilgili konuşan Özdemir, "Ben Corono'ya 1 buçuk senedir savaş açtım. Yakalanmayacağım" diyerek evinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)







ŞEFİN ARABASI

Oyuncu Fatma Toptaş ve şef aşkı Gürkan Topçu, önceki gün Akatlar'da marketteydi. Toptaş, "Tatile gitmeyi düşünmüyoruz. En güzeli evde takılmak" dedi. Gürkan Topçu, daha sonra 'Şef' plakalı aracın direksiyonuna geçip oradan aşkıyla ayrıldı.







MAŞALLAH SİZE

Kaya Çilingiroğlu, önceki gün 21 yaşındaki kızı Zehra ile bu pozu verdi. Baba-kızın Instagram'daki bu fotoğrafına anne Hülya Avşar "Maşallah size" diye yazıp kalpli emojiler koydu.







KLASİK KUTLAMA

Aslı Enver, dün yeni yaşını bu kareyle kutladı. Tıpkı geçen seneki doğum gününde olduğu gibi karantinada olan güzel oyuncu, "2020 ile 2021 arasında fark yok" dedi.

