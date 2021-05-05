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    , ile arasına mesafe koydu: 'le samimiyeti ilerletmeye başlattı

    Kerem Bürsin ile 'nın 2019'da biten aşkları, ikilinin ortak çevresi arasında da sıkıntı olmuştu. , ilişki boyunca çok yakın olduğu güzel oyuncuyla arasına mesafe koymuş ve tarafını böylece belli etmişti. Eşi 'ın çok yakın dostu Kerem Bürsin'in dert ortağı olan , " out, in" dedi.

    Serenay out, Hande in

    Kerem Bürsin ile 'nın 2019'da biten aşkları, ikilinin ortak çevresi arasında da sıkıntı olmuştu. , ilişki boyunca çok yakın olduğu güzel oyuncuyla arasına mesafe koymuş ve tarafını böylece belli etmişti. Eşi 'ın çok yakın dostu Kerem Bürsin'in dert ortağı olan , " out, in" dedi.

    Ünlü oyuncunun şimdiki aşkı 'le kısa bir süre önce tanışan Yasemin Özilhan, Erçel'i Instagram'da hemen takibe aldı. Güzel oyuncu da "Takibe takip" dediği ve sosyetik güzeli geri takip etmeye başladı.

    Böylece Hande Erçel, sevgilisi Bürsin'in ailesinden sonra şimdi de yakın dostlarından onay aldığını kanıtladı.

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