Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın 2019'da biten aşkları, ikilinin ortak çevresi arasında da sıkıntı olmuştu. Yasemin Özilhan, ilişki boyunca çok yakın olduğu güzel oyuncuyla arasına mesafe koymuş ve tarafını böylece belli etmişti. Eşi İzzet Özilhan'ın çok yakın dostu Kerem Bürsin'in dert ortağı olan Yasemin Hanım, "Serenay out, Hande in" dedi.

Ünlü oyuncunun şimdiki aşkı Hande Erçel'le kısa bir süre önce tanışan Yasemin Özilhan, Erçel'i Instagram'da hemen takibe aldı. Güzel oyuncu da "Takibe takip" dediği ve sosyetik güzeli geri takip etmeye başladı.

Böylece Hande Erçel, sevgilisi Bürsin'in ailesinden sonra şimdi de yakın dostlarından onay aldığını kanıtladı.