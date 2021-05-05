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    'ın başarısı sınır aştı

    Birbirinden ünlü isimlere yaptığı farklı imaj çalışmalarıyla sektörün en başarılı isimlerinden olan marka ve PR danışmanı "İlham Kaynağım Kalbim" adlı kitabını 'da çıkarmak için kolları sıvadı. 6 ay ABD'de, 6 ay 'de yaşayacak olan Türk yıldızların unutulmayan imajlarına hikayeleriyle yer verilecek kitabı, İngilizce'ye çevrilerek Amerika'da çıkarılacak. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 5 Mayıs tarihli tarihli Saklambaç haberleri.

    Başarısı sınır aştı

    Birbirinden ünlü isimlere yaptığı farklı imaj çalışmalarıyla sektörün en başarılı isimlerinden olan marka ve PR danışmanı Selim Akar "İlham Kaynağım Kalbim" adlı kitabını Amerika'da çıkarmak için kolları sıvadı. 6 ay ABD'de, 6 ay Türkiye'de yaşayacak olan Türk yıldızların unutulmayan imajlarına hikayeleriyle yer verilecek kitabı, İngilizce'ye çevrilerek Amerika'da çıkarılacak.

    AYRILIK ŞARKISI
    Genç     şarkıcı Beycan Dağcı, 'Mumdan Kayık' adlı ilk teklisini müzikseverlerle buluşturdu... Genç sanatçı yeni şarkısıyla tüm ayrılanların ve aşkta hüsran yaşayanların duygularına tercüman olacak.

    ANLAMLI BULUŞMA
    Aynı     zamanda Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Mustafa Ceceli, önceki akşam Karadeniz müziğinin önemli ismi Ekin Uzunlar ile anlamlı bir buluşmaya imza attı. Ceceli, Instagram sayfası üzerinden Uzunlar ile yaptığı yayını Kansersiz Yaşam Derneği yararına düzenledi.

        YAZ HAZIRLIĞI
        Atv'nin         sevilen dizisi 'Kardeşlerim'in yıldızı Celil Nalçakan, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Aynı zamanda başarılı bir müzisyen de olan ünlü oyuncu, işletmeci bir arkadaşıyla buluşup yaz aylarında Bodrum'da sahne alacağı bir mekanla ilgili toplantı yaptı. Doğan SAVAŞ.

        GÜLTEN ŞAŞIRTTI
        Atv'nin         sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'daki hizmetçi Gülten rolüyle çok sevilen Selin Genç, şaşkınlık yarattı. Özel bir davetle Lübnan'a giden genç oyuncu, verdiği pozlarla ekranda sergilediği görüntüsünden çok uzaktı.

        DÜKKANLARI KAPATMAM
        Okan         Bayülgen, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bodrum'da mekanları olan ünlü sanatçı, "Birçok iş yapıp üç dükkanımı ayakta tutmaya çalışıyorum personelimle beraber. Kişisel olarak çalışır yine dükkanları ayakta tutarım" dedi.

            EMEK'İN EKOLOJİK AŞKI
            Sadettin             Saran'dan boşandıktan sonra aşk hayatında uzun süre sessiz kalan Emel Külür, gönlünü yatırımcı Recep Ali Keydal'a kaptırdı. İkili, geçtiğimiz günlerde soluğu Alaçatı'daki ekolojik bir otelde aldı. Doğayla iç içe keyifli anlar yaşayan Emek Külür, bir ara mutfağa da girip sevgilisine elleriyle pizza yaptı. Bu arada Külür ile Keydal'ın uzun süredir birlikte olduğu ancak aşklarını gizli tutmayı başardığı öğrenildi.

            TÜRK KIZI DÖRT NALA
            Amerika'nın             Churchill Downs Hipodromunda 147. Kentucky Oaks ile aynı gün düzenlenen G1 La Troienne Stakes'i, Türkiye Jokey Kulübü aygırlarından Daredevil'ın kızı Shedaresthedevi jokeyi Florent Geroux ile kazandı. Brad Cox'un antrene ettiği safkan 1700 metre kum pistte gerçekleştirilen koşuda 1'42"69'luk bir derece gerçekleştirdi.
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