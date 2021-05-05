Birbirinden ünlü isimlere yaptığı farklı imaj çalışmalarıyla sektörün en başarılı isimlerinden olan marka ve PR danışmanı Selim Akar "İlham Kaynağım Kalbim" adlı kitabını Amerika'da çıkarmak için kolları sıvadı. 6 ay ABD'de, 6 ay Türkiye'de yaşayacak olan Türk yıldızların unutulmayan imajlarına hikayeleriyle yer verilecek kitabı, İngilizce'ye çevrilerek Amerika'da çıkarılacak.
AYRILIK ŞARKISI
Genç şarkıcı Beycan Dağcı, 'Mumdan Kayık' adlı ilk teklisini müzikseverlerle buluşturdu... Genç sanatçı yeni şarkısıyla tüm ayrılanların ve aşkta hüsran yaşayanların duygularına tercüman olacak.
ANLAMLI BULUŞMA
Aynı zamanda Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Mustafa Ceceli, önceki akşam Karadeniz müziğinin önemli ismi Ekin Uzunlar ile anlamlı bir buluşmaya imza attı. Ceceli, Instagram sayfası üzerinden Uzunlar ile yaptığı yayını Kansersiz Yaşam Derneği yararına düzenledi.