EMEK'İN EKOLOJİK AŞKI

Sadettin Saran'dan boşandıktan sonra aşk hayatında uzun süre sessiz kalan Emel Külür, gönlünü yatırımcı Recep Ali Keydal'a kaptırdı. İkili, geçtiğimiz günlerde soluğu Alaçatı'daki ekolojik bir otelde aldı. Doğayla iç içe keyifli anlar yaşayan Emek Külür, bir ara mutfağa da girip sevgilisine elleriyle pizza yaptı. Bu arada Külür ile Keydal'ın uzun süredir birlikte olduğu ancak aşklarını gizli tutmayı başardığı öğrenildi.