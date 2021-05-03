'Biricik'sin! Burcu Biricik doğum gününde hediye yerine 'yardım çağrısı' yaptı

Ekranların sevilen ismi Burcu Biricik, kalbinin güzelliğini de konuşturdu. 4 Mayıs'ta 31 yaşına girecek oyuncu, doğum gününde hediye yerine bağış istedi. Biricik, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na (TODEV) yardım çağrısı yaptı.
Güzel oyuncu sosyal medyada şu çağrıyı yaptı: "Rol gereği olsa da kısa bir zaman için otizmli bir annenin ne zorluklar yaşadığını gördüm, yaşadım ve hissettim. Küçük büyük fark etmez benim için en güzel hediye bu olacaktır."
Güzel oyuncu sosyal medyada şu çağrıyı yaptı: "Rol gereği olsa da kısa bir zaman için otizmli bir annenin ne zorluklar yaşadığını gördüm, yaşadım ve hissettim. Küçük büyük fark etmez benim için en güzel hediye bu olacaktır."