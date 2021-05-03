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    'Biricik'sin! Burcu Biricik doğum gününde hediye yerine 'yardım çağrısı' yaptı

    Burcu Biricik, kalbinin güzelliğini de konuşturdu. 4 Mayıs'ta 31 yaşına girecek oyuncu, doğum gününde hediye yerine 'Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na (TODEV) bağış yapılmasını istedi.

    'Biricik'sin!
    Ekranların sevilen ismi Burcu Biricik, kalbinin güzelliğini de konuşturdu. 4 Mayıs'ta 31 yaşına girecek oyuncu, doğum gününde hediye yerine bağış istedi. Biricik, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na (TODEV) yardım çağrısı yaptı.




    Güzel oyuncu sosyal medyada şu çağrıyı yaptı: "Rol gereği olsa da kısa bir zaman için otizmli bir annenin ne zorluklar yaşadığını gördüm, yaşadım ve hissettim. Küçük büyük fark etmez benim için en güzel hediye bu olacaktır."

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