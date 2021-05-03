'Biricik'sin! Burcu Biricik doğum gününde hediye yerine 'yardım çağrısı' yaptı

sevilen ismikalbinin güzelliğini de konuşturdu. 4 Mayıs'ta 31 yaşına girecek oyuncu, doğum gününde hediye yerine bağış istedi. Biricik, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na (TODEV) yardım çağrısı yaptı.Güzel oyuncu sosyal medyada şu çağrıyı yaptı: "Rol gereği olsa da kısa bir zaman için otizmli bir annenin ne zorluklar yaşadığını gördüm, yaşadım ve hissettim. Küçük büyük fark etmez benim için en güzel hediye bu olacaktır."