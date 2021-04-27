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    Önceki akşam ’ne damga vurdu

    Önceki akşam ’ne damga vurdu. 57 yaşındaki yakışıklı yıldız, tıpkı efsane filminde canlandırdığı karakteri gibi yıllar geçtikçe gençleşiyordu!

    Gerçekten Benjamin!

    Bu yılki Oscar Ödülleri Töreni, pandemi gölgesinde geçti. Her yıl Los Angeles'ta Dolby Tiyatro Salonu'nda yapılan törene bu yıl kentin merkezindeki tren istasyonu Union Station ev sahipliği yaptı. Törende sunucu ve seyirci yer almadı. Tören öncesinde iki kez test yapılan konuklar, maske takmadı.

    Geceye En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere 3 Oscar kazanan Nomadland damgasını vurdu. Filmin yönetmeni Chloe Zhao, bu kategoride Oscar alan ilk Asyalı kadın oldu. Gecede ikinci kez Oscar alan 83 yaşındaki Anthony Hopkins, altın heykelciği alan en yaşlı aktör unvanını aldı.

    , bu görüntüsüyle yine olay yarattı. 57 yaşındaki aktör için "Oynadığı rolünün hakkını verip gün geçtikçe gençleşiyor" yorumları yapıldı.

    Genç aktris , 6 milyon dolar (yaklaşık 50 milyon TL) değerindeki kolyeyle törene damga vurdu.

    En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar'ın sahibi ''daki rolü ile oldu.

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