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    Milyarderler apartmanında VIP Türk: de artık o binada

    Dünyanın en zenginlerinin oturduğu ’daki apartmanın sakinleri, ifşa oldu… Fiyatları 175 milyon sterline çıkan 86 dairenin bulunduğu ‘One ’ta ’in de evi var. ’da yalıda oturan Suzan Hanım’ın ’ta da 45 milyon dolarlık evi bulunuyor.

    Milyarderler apartmanında VIP Türk

    Londra'da; bir tarafı şehrin en pahalı semtlerinden Knightsbridge'e, diğer tarafı ise dünyaca ünlü Hyde Park'a bakan süper lüks 'One Hyde Park'taki daireler, yeniden gündem oldu… 2011'de dünya jet sosyetesinin katılımıyla açılışı yapılan binanın değerinin 1 milyar sterlin olması da büyük sükse yaratmıştı. Şimdi de binadaki penthouse dairenin 175 milyon sterlinden satışa çıkması, İngiliz basınında olay oldu. The Times, binayla ilgili genel özellikleri sıralarken bugüne kadar duyulmamış bir sırrı da ifşa etti.

    EN UCUZU 74 MİLYON TL!
    Her biri birbirinden zengin milyarderlerin yaşadığı 86 dairelik apartmanda bir Türk'ün de evi vardı. O isim de Suzan Sabancı Dinçer'den başkası değildi. Akbank'ın yönetim kurulu başkanı ve Sabancı Holding'in yönetim kurulu üyesi olan Dinçer, adını da İngiltere'nin en lüks apartmanındaki zile milyonlarca sterlin karşılığında yazdırdı. Nick ve Christian Candy adlı iki kardeşin Katarlı yatırımcıların desteğiyle yarattığı bu lüks apartmandaki bazı daireler, 100 milyon sterlin ve üzere fiyatlara satıldı. Apartmanda tek yatak odalı en ucuz dairenin satış fiyatını ise 2011 yılında 6.5 milyon sterlindi.

    KURŞUN GEÇİRMEZ CAMLAR
    Ancak satış fiyatının     yüzde 40'nın peşin ödenmesi şartıyla sahip olunabilen ultra lüks dairelerin el değiştirmesi de belirli kurallara tabii tutuldu. Zeminlerinde Saint Laurent mermerinin döşeli olduğu dairelerde, 50 metre uzunluğunda koridorlar ve 2.5 metre yüksekliğinde nikel kaplama sokak kapıları mevcut… Kurşun geçirmez pencereler, özel bir sistem ile dezenfekte eden bir havalandırma ve panik odasının bulunduğu binanın yer altında bulunan bir de geçidi var.

        DÜNYANIN EN ZENGİN BİNASI!
        Suzan Sabancı'nın komşuları arasında 7.3 milyar dolarlık servetiyle Ukrayna'nın en zengin kişisi olan Rinat Akhmetov, Rus işadamı Leonid Fedun'un milyarder kızı Ekaterina Fedun, 4 milyar dolarlık servetiyle Abramovich'in eski ortağı Viktor Kharitonin'in yanı sıra birçok Kazak, Arap ve Çinli milyarder bulunuyor.

        MALTA VATANDAŞI OLMUŞTU


        The Times haberiyle, 2019'da Malta vatandaşı olan Suzan Sabancı Dinçer'in bilinmeyen yatırımını da ifşa etti.
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        Haberler Saklambaç Milyarderler apartmanında VIP Türk: Suzan Sabancı Dinçer de artık o binada