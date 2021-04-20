EN UCUZU 74 MİLYON TL!

Her biri birbirinden zengin milyarderlerin yaşadığı 86 dairelik apartmanda bir Türk'ün de evi vardı. O isim de Suzan Sabancı Dinçer'den başkası değildi. Akbank'ın yönetim kurulu başkanı ve Sabancı Holding'in yönetim kurulu üyesi olan Dinçer, adını da İngiltere'nin en lüks apartmanındaki zile milyonlarca sterlin karşılığında yazdırdı. Nick ve Christian Candy adlı iki kardeşin Katarlı yatırımcıların desteğiyle yarattığı bu lüks apartmandaki bazı daireler, 100 milyon sterlin ve üzere fiyatlara satıldı. Apartmanda tek yatak odalı en ucuz dairenin satış fiyatını ise 2011 yılında 6.5 milyon sterlindi.