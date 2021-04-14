Maraşlı'dan beklenmeyen hamle! Sosyal medyada çok konuşuldu | Magazin haberleri

Başrolünü Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı"nın önceki akşamki bölümünde tansiyon yükseldi! İlhan'ın hayatını kurtarmak için Maraşlı aldığı hızlı kararla Mahur'u rehin aldı Maraşlı'nın beklenmeyen hamlesi sosyal medyada da çok konuşuldu.



Deniz ve Boz, oyunculukları ile yine tam not aldı.