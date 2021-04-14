Maraşlı'dan beklenmeyen hamle! Sosyal medyada çok konuşuldu | Magazin haberleri

Başrolünü Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı"nın önceki akşamki bölümünde tansiyon yükseldi! İlhan'ın hayatını kurtarmak için Maraşlı aldığı hızlı kararla Mahur'u rehin aldı Maraşlı'nın beklenmeyen hamlesi sosyal medyada da çok konuşuldu.
Deniz ve Boz, oyunculukları ile yine tam not aldı.
ÇOCUK YOKSA EVLİLİK YOK
Model Şevval Şahin, önceki gün sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Bebek Lucca'daydı. Aral, "Çocuk olmadıkça evliliğe çok fazla gerek yok" derken Şahin, söze girdi: "Ben daha 21 yaşındayım, evlilik düşünmem." (Doğan SAVAŞ)
CORONA TÜRKÜSÜ
COVİD-19'A yakalanan halk ozanı Abdurrahman Delen, hastanedeyken 'Korona Türkü'sünü yazdı. İnsanoğlunun Coronavirüs ile mücadelesini kaleme alan Delen, virüse notalar ile veryansın etti.