Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sosyetik , tektaşıyla dikkat çekti: En az 10 karatlık yüzüğün fiyatı ise 350 bin dolar

    Sosyetik , tektaşıyla dikkat çekti. Demir'in pırlantasını görenler "Tektaş değil göktaşı" yorumu yaptı. En az 10 karatlık yüzüğün fiyatı ise 350 bin dolar yani 2 milyon 850 bin TL!

    Göktaşı!

    Kadınların pırlanta tutkusu, bir kez daha dün sosyal medyada kendisini gösterdi. Yeni kestirdiği saçlarıyla Instagram'da paylaşım yapan 'in yüzüğü, olay yarattı. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden 'nun kızı olan sosyetik güzel, bir süre önce üç çocuğunun babası 'la yollarını ayırmıştı. Özel hayatı kadar Instagram paylaşımlarıyla da çok konuşulan Hande Demir'in bu kez pırlantası, dillere düştü.

    Gözler, Instagram profilinde kısacık kestirdiği saçlarını gösterdiği videosunu paylaşan sosyetik güzelin yüzüğündeydi. Özellikle kadınlar Hande Demir'e "Yüzük de ben buradayım diyor" mesajları gönderdi. Sosyetik güzelin, göz kamaştıran yüzüğünün ise en az 10 karat olduğu ve fiyatının da yine en az 350 bin dolar olduğu öğrenildi.

    HAVALARI SÖNDÜ
    Yani parmağında yaklaşık 3 milyon TL'lik bir pırlanta taşıyan Hande Demir, "Tektaş değil göktaşıyla dolaşıyor" esprileri yaptırdı. Bu arada Demir, olay yaratan tektaşıyla sürekli pırlantasını gözlere sokan gibi birçok ünlü simanın da havasını söndürmüş oldu!..

    REKOR HALA SİBEL'DE
    Bizim     ünlüler arasında en pahalı ve büyük pırlanta tektaşa sahip olan isim 13 karatlık yüzüğüyle

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Sosyetik Hande Demir, tektaşıyla dikkat çekti: En az 10 karatlık yüzüğün fiyatı ise 350 bin dolar