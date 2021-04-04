Önceki gün doğum günü kutlaması polis baskınıyla son bulan Özge Özpirinçci, yaşananlara sosyal medya hesabından isyan etti. Güzel oyuncu şunları söyledi. "Eskiden böyle şeylere üzülüyordum ama artık sinirleniyorum. Çamur at izi kalsın tavırlarının karşısında biz sessizliğimizi korudukça yanlış anlaşılabiliyoruz ve ben artık böyle şeylere tahammül edemiyorum..."
BEYONCE ETKİSİ
Güzel şarkıcı Çağla, feat çalışması 'En İyimi'yi dinleyicisiyle buluşturdu. Çağla, tüm dijital platformlarda yerini alan şarkının klibinde Beyonce'nin koleksiyonunu tercih etti.
TURİZM REHBERİ
Şarkıcı Günel Zeynelova, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi. Güzel şarkıcı, "Azerbaycan'dan arkadaşlarım geldi. Onlara İstanbul'u gezdiriyorum" dedi.