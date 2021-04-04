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    , sosyal medya hesabından isyan etti

    Önceki gün doğum günü kutlaması polis baskınıyla son bulan , yaşananlara sosyal medya hesabından isyan etti. Güzel oyuncu şunları söyledi. "Eskiden böyle şeylere üzülüyordum ama artık sinirleniyorum. Çamur at izi kalsın tavırlarının karşısında biz sessizliğimizi korudukça yanlış anlaşılabiliyoruz ve ben artık böyle şeylere tahammül edemiyorum..." İşte 'nin sizler için hazırladığı 4 Nisan tarihli haberleri.

    Özge isyanı

    Önceki gün doğum günü kutlaması polis baskınıyla son bulan Özge Özpirinçci, yaşananlara sosyal medya hesabından isyan etti. Güzel oyuncu şunları söyledi. "Eskiden böyle şeylere üzülüyordum ama artık sinirleniyorum. Çamur at izi kalsın tavırlarının karşısında biz sessizliğimizi korudukça yanlış anlaşılabiliyoruz ve ben artık böyle şeylere tahammül edemiyorum..."

    BEYONCE ETKİSİ
    Güzel şarkıcı Çağla, feat çalışması 'En İyimi'yi dinleyicisiyle buluşturdu. Çağla, tüm dijital platformlarda yerini alan şarkının klibinde Beyonce'nin koleksiyonunu tercih etti.

    TURİZM REHBERİ
    Şarkıcı Günel Zeynelova, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi. Güzel şarkıcı, "Azerbaycan'dan arkadaşlarım geldi. Onlara İstanbul'u gezdiriyorum" dedi.

        MODA UÇUYOR
        Fransız moda devi Louis Vuitton, çılgın fiyatları kadar tasarımlarıyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Louis Vuitton defilesinde tanıtılan uçak şeklindeki bu çanta 39 bin dolardan (318 bin TL) satışa çıktı. Bu ilginç tasarım "Moda uçuyor" dedirtti.

        EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI BOTOKS
        Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, yaptığı itirafla güldürdü. "Botoks bende büyük patladı" diyen Yeşilçay, "Ben böyle bir şey yaptığımda kimseye söylemiyorum. Çünkü 'yapma manyak mısın' diyecekler. Gidiyorum. Diyorum ki; 'bas abi bas, elini korkak alıştırma' En pişman olduğum şey botoks" diyerek pişmanlığı vurguladı.

        BARCELONA ALTYAPISINDAN SETE TRANSFER
        Oyuncu Sarp İkiler'in bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı. Barcelona'da bir dönem kalecilik yaptığını anlatan Sarp İkiler, "Altyapı seçmelerine katılmıştım. Takıma seçildim. Ancak daha sonra oyunculuk kariyerime odaklandım" dedi.

            1 NİSAN ŞAKASI HERKESİ ÜZDÜ!
            Şarkıcı Mustafa Ceceli ile eşi Selin İmer,             önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. 1 Nisan'da yakın çevresine ve ailelerine "Selin hamile" şakası yapan Ceceli, "Böyle bir şaka aklımıza geldi ama çok pişman olduk. Ailemiz ve arkadaşlarımız şaka olduğunu öğrenince çok üzüldü. Biz de pişman olduk" dedi...
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            Haberler Saklambaç Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından isyan etti