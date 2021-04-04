1 NİSAN ŞAKASI HERKESİ ÜZDÜ!

Şarkıcı Mustafa Ceceli ile eşi Selin İmer, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. 1 Nisan'da yakın çevresine ve ailelerine "Selin hamile" şakası yapan Ceceli, "Böyle bir şaka aklımıza geldi ama çok pişman olduk. Ailemiz ve arkadaşlarımız şaka olduğunu öğrenince çok üzüldü. Biz de pişman olduk" dedi...