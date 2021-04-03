Zayıflamak uğruna 2016'da geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo vermeye başlayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, Dumping Sendromu hastalığına yakalanmıştı.

Günde tam 16 ilaç içip özel serum takviyeleri alan Serengil'in hastalığı yine nüksetti ve ünlü şarkıcı, yine kilo vermeye başladı.

Geçtiğimiz gün fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in yedikleri ince bağırsağa gidiyor ve ishalle vücuttan atılıyor. Yemekler vücudunda kalmayan Serengil, geçtiğimiz gün de tansiyon düşmesi ve halsizlik nedeniyle ayakta duramadı.

Serengil, "Dinlenmen gerekir" diyen doktorları da dinlemeyip TV programına çıkmakta ısrar etti…