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    Magazin gündemine bomba gibi düştü! Sosyetede bebek skandalı

    Aylardır cemiyet dünyasında konuşulan bir dedikodu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya da sıçradı. Skandal dedikodunun baş kahramanının 'deki çok köklü bir ailenin fertlerinin olması, kazanı iyice kaynattı. Dedikoduya göre bu çok ünlü ailenin çapkınlıklarıyla ünlü ortanca oğlu, bu kez sınırları aştı. Bundan 5/6 sene önce 'ya giden genç delikanlı, burada tanıştığı bir kızı hamile bıraktı.

    Sosyetede bebek skandalı

    Aylardır cemiyet dünyasında konuşulan bir dedikodu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya da sıçradı. Skandal dedikodunun baş kahramanının Türkiye'deki çok köklü bir ailenin fertlerinin olması, kazanı iyice kaynattı.

    Dedikoduya göre bu çok ünlü ailenin çapkınlıklarıyla ünlü ortanca oğlu, bu kez sınırları aştı. Bundan 5/6 sene önce Almanya'ya giden genç delikanlı, burada tanıştığı Alman bir kızı hamile bıraktı.

    BABASI BİLE BİLMİYOR
    Türkiye'ye dönünce baba olacağını öğrenen zengin genç, kıza hemen "Bebeğini aldır" dedi.

        Ancak Alman kız, genç adamı dinlemeyip kızını dünyaya getirdi. Ara sıra ortaya çıkıp genç delikanlıyı "Baba olduğunu herkese açıklayacağım" diye tehdit eden genç kızı susturmak ise anneye düştü.

        Oğullarının her zaman yanında olan güzel sosyetik, genç kıza bugüne kadar yüz binlerce euro gönderdi. Her an diken üzerinde oturan anne ile oğlu, durumu ailenin babasından bile saklamayı başardı.

        Sosyal medya hesabından ara sıra ortaya çıkıp kendisini ifşa edeceğini söyleyen Alman kızın bebeği sırf para için dünyaya getirdiği iddia edildi. Genç anne ise babasının da zengin olduğunu söyleyerek iddialara nokta koymak istedi.
            Haberler Saklambaç Magazin gündemine bomba gibi düştü! Sosyetede bebek skandalı