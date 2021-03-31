Magazin gündemine bomba gibi düştü! Sosyetede bebek skandalı

Aylardır cemiyet dünyasında konuşulan bir dedikodu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya da sıçradı. Skandal dedikodunun baş kahramanının Türkiye'deki çok köklü bir ailenin fertlerinin olması, kazanı iyice kaynattı.
Dedikoduya göre bu çok ünlü ailenin çapkınlıklarıyla ünlü ortanca oğlu, bu kez sınırları aştı. Bundan 5/6 sene önce Almanya'ya giden genç delikanlı, burada tanıştığı Alman bir kızı hamile bıraktı.
BABASI BİLE BİLMİYOR
Türkiye'ye dönünce baba olacağını öğrenen zengin genç, kıza hemen "Bebeğini aldır" dedi.